Más de 8.400 menores de tres años inician el curso escolar en escuelas infantiles de Córdoba

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8.436 menores de tres años de la provincia, 89.382 en toda Andalucía, inician este miércoles, 3 de septiembre, el curso escolar 2025/2026 en las escuelas y centros de Educación Infantil de Córdoba, según los datos de matriculación registrados a día de hoy por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, esta cifra supone 111 escolares más que en el curso pasado en estas mismas fechas. Por tramos de edad, en cero años son 585 niños, en un año 3.356 y en dos 4.495 escolares. La matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

Esta etapa presenta este curso como gran novedad la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de dos años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias. La inversión prevista para esta medida en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la Consejería destina este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento.

El total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros. Esta es una de las medidas que el Gobierno andaluz pone en marcha para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector.

Según recoge el Decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo al completo. Todo ello, con el objetivo de seguir incrementado la tasa de escolarización manteniendo el modelo andaluz y la indivisibilidad del ciclo de 0 a 3 años.

La Consejería prevé una tendencia al alza en la escolarización en Córdoba a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 9.700 niñas y niños en la red de escuelas infantiles de la provincia. Para este curso la Junta ha ofertado 11.698 plaza. Córdoba cuenta para este ciclo con una red de 250 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Es un centro más que en el curso anterior.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión en la comunidad andaluza es alcanzar el 58,6%, es decir 14 puntos más que en 2018, la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

NOVEDADES EN DOS AÑOS

Así, en el 2025-2026 conviven dos modelos: el de 0 y 1 años, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones en función de la renta, y el tramo de 2 años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor y aula matinal o aula de tarde lo que permite llegar a un mayor número de familias manteniendo la protección para el alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social.

El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que asume en su totalidad la Consejería. A fin de facilitar al máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil, ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7,30 a 17,00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.

El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año. La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no solo asistencial y de escolarización voluntaria.