Más de 9.800 menores de tres años inician el curso escolar en las Escuelas Infantiles de Granada

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín Gómez, en la Escuela Infantil Virgen Inmaculada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada comienza el curso de infantil con 9.873 menores de tres años escolarizados en las escuelas infantiles y centros de Educación Infantil. Del total, 746 corresponden al tramo de cero años, 4.038 al de un año y 5.089 al de dos años.

En el conjunto de Andalucía, 92.406 menores de tres años han comenzado este curso el primer ciclo de Educación Infantil, 3.024 más que el curso pasado, y el 95 por ciento cuenta ya con educación gratuita tras la ampliación de esta medida al alumnado de un año.

Estos datos han sido puestos en valor este lunes durante el acto de inicio de curso celebrado en la Escuela Infantil Virgen Inmaculada, que ha contado con la presencia de la delegada de Educación de Granada, María José Martín Gómez, quien ha destacado que la provincia cuenta este curso con una red de 225 centros de primer ciclo de Infantil, ocho más que el curso pasado, y una oferta de 12.759 plazas.

La previsión es que la escolarización continúe creciendo durante el curso, hasta superar los 11.000 menores matriculados en la red provincial. La principal novedad de este curso es la ampliación de la gratuidad del servicio de atención socioeducativa al alumnado de un año, después de que el pasado curso se implantara para los niños y niñas de dos años. En Granada, esta medida permite que 9.351 de los 9.873 menores escolarizados, el 95 por ciento, tengan educación gratuita.

BONIFICACIONES

En el tramo de cero años continúan las bonificaciones a las familias. Actualmente, 223 niños y niñas de esta edad disponen también de educación gratuita. El objetivo de la Junta de Andalucía es que el próximo curso 2027/2028 la gratuidad se extienda a todo el alumnado de cero años y se complete así la gratuidad del primer ciclo de Infantil de 0 a 3 años.

Martín Gómez ha destacado que "los datos de este inicio de curso muestran que cada vez son más las familias granadinas que confían en la Educación Infantil y que la ampliación de la gratuidad está contribuyendo a facilitar ese acceso".

La delegada de Educación ha señalado que "9.873 niños y niñas han comenzado este curso su escolarización en la provincia, 406 más que el año pasado, y el 95 por ciento de ellos cuenta ya con educación gratuita", al tiempo que ha subrayado que "detrás de cada cifra hay una familia y una decisión que tiene mucho que ver con la conciliación y con la igualdad de oportunidades".

PRESUPUESTO

La Junta de Andalucía destina este curso 290 millones de euros en ayudas a las familias para el conjunto de la etapa, con un presupuesto total de 420 millones de euros, un 58 por cienti más que en 2018. La gratuidad del tramo de un año cuenta con una inversión prevista de 40 millones de euros en Andalucía.

Durante el acto celebrado en la Escuela Infantil Virgen Inmaculada, Martín Gómez ha destacado el carácter "plenamente educativo y no meramente asistencial" de esta etapa y ha destacado que "la Educación Infantil constituye uno de los primeros pasos para garantizar la igualdad de oportunidades y sentar las bases del desarrollo integral de nuestros niños y niñas".