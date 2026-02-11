Más de un centenar de inspectores debaten en Granada sobre la calidad del sistema educativo

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha participado en la apertura del XIII Congreso de Inspección Educativa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Granada, María José Martín, ha participado en la apertura del XIII Congreso de Inspección Educativa, bajo el lema 'Inspección de Educación: debate sobre la calidad educativa' y que ha reunido a profesionales de la inspección de toda Andalucía y de distintos puntos de España.

En su intervención, la delegada ha asegurado que la Inspección Educativa es "un pilar fundamental" para garantizar la equidad y la excelencia en las aulas.

Además, ha añadido que "encuentros como este, donde se contrasta conocimiento y experiencia, son esenciales para impulsar la mejora continua que nuestro sistema necesita y para apoyar la labor diaria de los centros y del profesorado".

El congreso, que se celebra en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, se ha diseñado como un foro de debate profundo sobre el papel estratégico de la inspección educativa como garante y motor de la calidad en las aulas.

A lo largo de doce horas presenciales certificadas, cinco ponencias de alto nivel se han analizado desde el marco teórico y la evidencia científica hasta los desafíos normativos y prácticos de la profesión.

Entre los objetivos del encuentro, destacan el papel de la inspección en la mejora de la calidad del sistema educativo, profundizar en el marco teórico y metodológico de la labor inspectora, conocer las aportaciones de la investigación universitaria, como la educación informada por la evidencia y contrastar modelos de inspección y reflexionar sobre su evolución en Andalucía.

El ponente Santiago Esteban Frades ha abordado la inspección como factor de calidad, y Gracia Jiménez Fernández, de la Universidad de Granada, ha presentado las claves de la educación basada en la evidencia.

También han intervenido Álvaro Choi de Mendizábal (Fundación Bofill/Universitat de Barcelona) sobre el impacto de la inspección en los resultados educativo y Ana María Barbero y Gema Úbeda-Portugués, inspectoras de Madrid, que han expuesto los desafíos y claves del modelo andaluz.

El congreso ha sido cerrado por Cristóbal Barea Romero, presidente de Adide Federación, con una ponencia sobre los planes de actuación y la calidad educativa, seguida de las conclusiones y el acto de clausura.

Además del rigor académico, el congreso ha servido como un espacio privilegiado para el intercambio profesional y la construcción compartida de criterios entre inspectores e inspectoras de diferentes territorios, fomentando una red de conocimiento que redundará en una mejora continua del servicio.

La Asociación de Inspectores e Inspectoras de Educación de Andalucía es una organización profesional que representa a los inspectores educativos de la comunidad autónoma.

Entre sus fines se encuentran la defensa de los intereses profesionales, la formación permanente y la contribución a la mejora de la calidad del sistema educativo andaluz.