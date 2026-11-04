Más de medio centenar de docentes participan en unas jornadas de emprendimiento en Jerez (Cádiz)

Un instante de las jornadas de emprendimiento para el profesorado de la provincia de Cádiz, celebradas en Jerez de la Frontera - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Más de 50 docentes coordinadores del programa de Emprendimiento Educativo de la Consejería de Educación se han reunido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en unas jornadas de trabajo, con el fin de compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y planificar las actuaciones que se desarrollarán durante el curso 2026-2027.

El encuentro ha sido organizado por las delegaciones territoriales de Educación y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, y de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Cádiz, en colaboración con la Universidad de Cádiz, Andalucía Emprende y la Cátedra de Emprendimiento de la UCA, tal y como ha señalado la Junta en una nota.

La apertura institucional ha contado con la participación de José Ángel Aparicio, delegado territorial de Educación en Cádiz, Andrés Valverde, secretario general provincial de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, y la concejala del Ayuntamiento de Jerez, Yessika Quintero.

En su intervención, José Ángel Aparicio ha manifestado que "el emprendimiento educativo representa una oportunidad para transformar la manera en que el alumnado aprende, se relaciona con su entorno y afronta los retos de la sociedad".

En este sentido, ha subrayado que esta iniciativa "va más allá" de la creación de empresas, ya que permite desarrollar competencias esenciales como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo y la capacidad para identificar necesidades y buscar soluciones.

Entre los contenidos de la jornada se ha destacado la presentación de experiencias educativas innovadoras desarrolladas en centros de la provincia, como los proyectos 'Santiago Protege', del CEIP Santiago de La Línea de la Concepción, y 'Carlos Canino', del IES Carlos Cano de Los Barrios.

Ambas iniciativas han permitido conocer cómo el emprendimiento educativo conecta el aprendizaje con la realidad del entorno y fomenta valores como la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso social.

También se han celebrado dos talleres formativos, uno de iniciación y otro de profundización, adaptados al nivel de desarrollo de los proyectos de los centros participantes y dotados de herramientas y recursos que favorecen la creatividad, la identificación de necesidades y la búsqueda colaborativa de soluciones.

En el desarrollo de estos talleres se ha contado con la participación de Juan Pablo Diánez, director del Secretariado de Emprendimiento de la Universidad de Cádiz.

Otro de los ejes fundamentales de la jornada ha sido la creación de redes de colaboración entre los centros participantes. Para ello, se han diseñado espacios destinados a que los docentes presenten sus proyectos, intercambien ideas y establezcan nuevas relaciones de cooperación que han permitido compartir experiencias y enriquecer las prácticas educativas.

La jornada también ha puesto en valor el Aula Virtual de la Consejería de Educación como espacio de comunicación y trabajo colaborativo, al facilitar el intercambio de recursos, materiales y experiencias entre el profesorado participante y permitir dar continuidad a la formación a lo largo del curso.

Con este encuentro, la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz han reforzado su compromiso con el emprendimiento y la innovación educativa, promoviendo una formación del profesorado orientada al desarrollo de las competencias del alumnado, al fomento de su creatividad, autonomía e iniciativa y a la mejora de la calidad del sistema educativo.