Motril (Granada) acoge la Mesa Comarcal de FP para favorecer el contacto entre alumnos y empresas

Motril acoge la Mesa Comarcal de FP - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOTRIL (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

Motril (Granada) ha celebrado la Mesa Comarcal de Formación Profesional coincidiendo con la IV Feria de FP de Motril y la Costa Tropical 2026, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, centros educativos, empresas y alumnado con el objetivo de dar a conocer la oferta formativa de la comarca y favorecer el contacto directo del alumnado con los distintos sectores profesionales.

Durante la jornada, el recinto ha acogido más de una treintena de espacios expositivos organizados por familias profesionales, donde el alumnado ha podido informarse sobre ciclos formativos vinculados a sectores como la sanidad, la informática, la administración, la hostelería, la automoción, la electricidad, la actividad agraria o los servicios socioculturales.

La programación se ha completado con mesas redondas y actividades paralelas.

Entre ellas, un encuentro centrado en la hostelería y el turismo con participación de la Cámara de Comercio, así como la celebración de la final de un hackathon organizado por el IES La Zafra.

Además, distintas aulas han acogido presentaciones específicas sobre itinerarios formativos como servicios a la comunidad, sanidad, agraria, transporte y mantenimiento de vehículos, informática, construcción o actividades físico-deportivas.

La feria ha reunido a una amplia representación de centros educativos de la Comarca de la Costa Tropical: IES Antigua Sexi de Almuñécar, IES Giner de los Ríos, IES Francisco Javier de Burgos, IES La Zafra, IES Al-Ándalus, IES José Martín Recuerda, IES Mediterráneo, IES Julio Rodríguez, IES Puerta del Mar, la Escuela Oficial de Idiomas de Motril y la Escuela de Arte de Motril.

Asimismo, la feria ha contado con la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, que han mostrado sus opciones formativas y profesionales.

La Mesa Comarcal de Formación Profesional se configura como un espacio de encuentro entre centros educativos, empresas e instituciones, orientado al intercambio de información y al conocimiento de la oferta formativa existente en la zona.

La jornada ha reunido a numeroso público, especialmente alumnado interesado en conocer las distintas posibilidades que ofrece la Formación Profesional en la Costa Tropical.

El acto ha contado con la asistencia de la delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín; la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro; el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez; el director del IES La Zafra, Juan Manuel Ortiz Campillos; la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril, Margarita Pinos Pérez; así como representantes del ámbito educativo y empresarial.