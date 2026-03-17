El Museo de Almería acerca el patrimonio histórico a escolares con el taller 'Atrévete a viajar a la Prehistoria'

Alumnos participan en el taller didáctico 'Atrévete a viajar a la Prehistoria' en el Museo de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actividad didáctica 'Atrévete a viajar a la Prehistoria' ha acercado este martes el patrimonio histórico a alumnos de quinto y sexto de Educación Primaria del CEIP Madre de la Luz mediante un taller en el Museo de Almería.

El delegado territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, junto a la directora del Museo de Almería, Tania Fábrega, han presentado esta propuesta educativa integrada en la colección 'Cuéntame un museo'.

En una nota, Alonso ha destacado que "acercar el patrimonio a los más jóvenes es una prioridad, ya que permite despertar el interés por la historia y reforzar el respeto por los bienes culturales desde edades tempranas", y ha subrayado que los museos andaluces son "espacios vivos al servicio de la educación y la cohesión cultural".

La propuesta ha permitido a los escolares realizar un viaje simbólico a la Prehistoria de la mano de María del Pilar López Gómez y Nanna Garzón, autoras del cuento, a través de una actividad que ha combinado la narración, el diálogo y la participación activa en el propio museo.

Con la colección 'Cuéntame un museo', la Consejería de Cultura y Deporte promueve la transmisión de valores y conocimientos sobre el patrimonio andaluz entre el público infantil y juvenil, con el objetivo de "reforzar la accesibilidad cultural y el servicio público".