La orden que permite reducir la ratio escolar en Andalucía a partir del próximo curso entra en vigor este viernes

Archivo - Aula en un centro escolar público de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La orden que permite reducir la ratio escolar en Andalucía a partir del próximo curso entra en vigor este próximo viernes. En virtud a este nueva orden, la Dirección General de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con competencias en la planificación educativa fijará con una resolución "anual" previa al inicio del procedimiento de admisión el número de alumnos por unidad escolar.

Así figura en el texto publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. La nueva orden viene a modificar la de febrero de 2020 al ponerse de manifiesto que "la evolución demográfica, la redistribución de la población escolar en el territorio andaluz y la necesidad de adecuar la ratio a la realidad de las distintas zonas de escolarización" hacían necesario el cambio del apartado 2 del artículo 4.

El cambio, en concreto del apartado 2 del artículo 4, deriva del "cumplimiento de los compromisos adquiridos" en el acuerdo sobre la mejora educativa del sistema y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía, alcanzado en el seno de la mesa sectorial de educación con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT.

En la nueva orden se señala que "como medida para avanzar en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, se contempla una disminución del número de alumnos por unidad escolar en el segundo ciclo de Infantil y, posteriormente, su extensión a Primaria, adaptada a las necesidades reales de las diferentes zonas de escolarización". "Con esta medida --continúa--, se permite una mayor atención individualizada al alumnado, con la convicción de que tendrá una repercusión directa sobre la mejora del rendimiento académico y la calidad del aprendizaje, así como una mejora para el profesorado".

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional determinará las plazas, "en cada curso escolar" y de cara al procedimiento de admisión, multiplicando el número de unidades en el caso de los centros públicos y de las unidades concertadas en los centros privados-concertados por el número de alumnos que corresponda por unidad "conforme a los límites establecidos en las resoluciones correspondientes".