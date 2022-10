Patricia del Pozo indica que casi 11.000 docentes han cubierto bajas en centros educativos desde el inicio del curso

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, ha informado de que desde que se inició el curso escolar cerca de 11.000 docentes se han incorporado a los centros educativos para realizar sustituciones. Además, la consejera ha explicado que "prácticamente" todas las bolsas por especialidades destinadas a cubrir las bajas que se vayan produciendo cuentan con personal disponible".

En su intervención en la Comisión de Educación, ha detallado otras medidas que está desarrollando la Consejería para mejorar las condiciones del personal docente andaluz, "la figura fundamental de la educación y el corazón del sistema". En este sentido, ha destacado que su departamento tiene como objetivo prioritario seguir apostando por reforzar las plantillas, su estabilización, los avances en sus condiciones laborales y la desburocratización.

En cuanto al incremento de docentes, ha destacado que este curso escolar se ha vuelto a hacer un importante esfuerzo por reforzar las plantillas con un aumento de casi 5.000 efectivos más. Así, 2.190 profesores de refuerzo se han incorporado para mejorar la atención educativa y el rendimiento académico (1.700 en la enseñanza pública y 490 en la red de centros de la concertada); 769 nuevos docentes para la Formación Profesional; 400 de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y 199 orientadores. Además, 426 Asesores Técnicos y Coordinadores de Transformación Digital Educativa y 826 coordinadores Covid.

Este aumento de maestros y profesores, ha destacado la consejera, ha permitido que este curso cuente con más de 124.000 docentes en los centros sostenidos con fondos públicos a pesar del descenso de 70.000 alumnos en Infantil y Primaria desde 2018. Esta circunstancia ha facilitado que bajen las ratios medias y la ratio alumno profesor, de manera que se puedan realizar en el aula estrategias de intervención más exitosas, como el doble profesor en clase, grupos flexibles o desdobles de grupos.

Junto con las mejoras de las plantillas, Del Pozo ha señalado que "seguiremos avanzando en la reducción de la inestabilidad de profesores y maestros y en la creación de empleo público de calidad". En esta legislatura se ha publicado una Oferta de Empleo Público Docente (OEP) de 15.444 plazas y se han convocado 12.684 plazas de oposiciones. Además, se están organizando paralelamente los procesos de estabilización de interinos, procesos que deben de estar terminados a finales de 2024.

Sobre las mejoras laborales del profesorado, la titular de Desarrollo Educativo y FP ha dicho que desde este mes de septiembre los docentes andaluces, tanto de la pública como de la concertada, ya han disfrutado, por primera vez, "después de décadas de reclamaciones", de un incremento salarial para equipararlos, "por fin", a la media nacional. El importe de esta mejora salarial se cifra en más de cien millones de euros.

En este sentido, Del Pozo ha aclarado que "siempre fuimos conscientes de que los docentes andaluces partían de una situación retributiva desfavorable en comparación con otras comunidades autónomas y hemos querido dar respuesta a una situación de justicia".

En concreto, la nómina de los docentes de los cuerpos A2 han mejorado su retribución en 43,5 euros mensuales, y los de los cuerpos A1 en 49,5 euros consolidables. La subida será progresiva hasta alcanzar en el curso 2024-2025, los 2.030 euros y 2.310, respectivamente.

PRESTIGIAR A LOS DOCENTES

Asimismo, la consejera ha subrayado que además de que los docentes estén mejor remunerados y más estables "también queremos que sean más respetados". Por ello, se va a desarrollar en estos años la Ley de Autoridad Docente, norma que destaca la figura del docente como pilar del sistema educativo, garantizado la asistencia jurídica y psicológica ante situaciones de conflicto. Además, concreta el ámbito de aplicación de la Ley a toda acción contraria a la integridad física y moral del profesorado siempre que sea derivado de su labor docente y directiva, cualquiera que sea el momento y el lugar.

Otra de las novedades de la norma es que actualiza e incluye cuestiones como el ciberacoso, las mejoras de condiciones laborales y la ampliación al PAS (personal de administración y servicios).

Por otra parte, y también en relación con las mejoras para los docentes, Del Pozo ha mencionado la desburocratización, "un tema que preocupa a los profesores y que me han trasladado todos los colectivos con los que me he reunido". Así, la consejera ha compartido que en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada a comienzos de este mes de octubre, se acordó iniciar los trabajos con el fin de que la comunidad educativa remita para su análisis las propuestas dirigidas a reducir la burocracia.

PSOE TACHA DE "INCIERTA" LA BAJADA DE LA RATIO MEDIA

Por su parte, desde el PSOE, Jacinto Viedma ha afirmado que "no hay un incremento significativo" de docentes que "esté ajustado a las necesidades reales de la educación pública", por lo que insta a Del Pozo "a abandonar la actitud triunfalista y a reconocer que no se ha estado a la altura de las necesidades de este inicio de curso". Ha mostrado su desacuerdo con "el reiterado argumento de que la ratio media ha disminuido", un extremo que tacha de "incierto" porque "se computan centros que no se pueden comparar", como aquellos que están en el entorno rural. Además, y sobre las bolsas de sustituciones, ha apuntado que "existen institutos donde en Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional no tienen docentes en la especialidad de informática porque no hay bolsa de empleo".

El diputado de Vox Antonio Sevilla ha afirmado que para tener una educación digna "son necesarios docentes con vocación y rigor", pero "esto no está automáticamente garantizado mediante la contratación masiva, sino que hay que garantizar condiciones dignas y los recursos para su labor". Además, ha apostado por "simplificar" los procesos burocráticos y defender la autoridad del profesorado, al tiempo que ha denunciado que las bajas "se cubren tarde". "Hay que solucionarlo cuanto antes porque las bajas inciden en la atención al alumnado y en los buenos resultados", ha agregado.

Desde Por Andalucía, Alejandra Durán ha pedido a la consejera que "se pongan en marcha cuanto antes" las medidas para mejorar la situación del profesorado, que "no puede más con el maltrato al que está siendo sometido". Ha lamentado la "alta" ratio en los centros públicos y ha asegurado que la ratio media "es un engaño para camuflar las altas cifras de algunos centros y que, sin duda, repercute en al salud laboral del personal docente". Ha afirmado que en el caso de alumnos con necesidades específicas "se evidencia" la necesidad de más personal y ha exigido acabar con la externalización de la PTIS (profesional técnico de integración social).

El popular Jorge Saavedra ha subrayado que es "evidente que hay más docentes", con "un aumento sustancial de la plantilla desde que gobierna Juanma Moreno", al tiempo que ha insistido en la "mejora" de la ratio media, que "es mejor que la de antes", aunque reconoce que hay centros con ratios "con las que no estamos satisfechos".