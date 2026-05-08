Los profesores andaluces de instituto a partir de los 55 años podrán teletrabajar dos horas a la semana

Archivo - Profesor del sistema público educativo de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los profesores de los institutos de Enseñanza Secundaria de Andalucía a partir de los 55 años podrán reducir en dos horas su horario regular semana y que esas dos horas se hagan de manera telemática. La reducción se llevará a cabo en el horario de "docencia directa" con el alumnado para el desarrollo del currículum y "se destinará a la realización de actividades que se le encomienden sin que ello implique reducción del horario semanal de permanencia en el instituto, establecido en 30 horas". En cualquier caso, "de las actividades asignadas quedará expresamente excluida cualquier actuación que implique atención directa al alumnado durante el tramo horario objeto de reducción".

Es una de las medidas recogidas en el proyecto de decreto de medidas para la mejora del funcionamiento del sistema educativo y de la gestión de la actividad docente en la enseñanza no universitaria en Andalucía publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y consultado por Europa Press. Esas horas de permanencia no lectivas "se llevarán a cabo con carácter general de forma telemática, a excepción de las sesiones de evaluación oficiales, los servicios de guardia y la atención a las familias que lo soliciten".

En el borrador de decreto se prevén también medidas relacionadas con el protocolo por acoso o ciberacoso escolar. "En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso o ciberacoso ecolar, se informará del inicio del protocolo de actuación al servicio provincial de Inspección educativa. El director registrará las actuaciones realizadas a través del módulo habilitado para ello en el sistema de información Séneca".

Así figura en el proyecto en el que se recuerda que "muchas" de estas medidas "surgen del acuerdo" de 16 de julio de 2025 con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT. Las medidas previstas en el borrador de decreto incorporan "mecanismos de simplificación administrativa y de agilización de los procedimientos que afectan al conjunto del sistema educativo andaluz mediante el desarrollo de la digitalización de procesos y la introducción de reformas normativas necesarias para reducir trámites burocráticos en los centros educativos y en la propia administración".

En el capítulo VI, el relativo a convivencia, se especifica la modificación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. En este caso, al tener constancia un centro de un supuesto caso de acoso escolar, "el equipo directivo se reunirá con el tutor de los alumnos afectados y los orientadores para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda".

Esta reunión "deberá registrarse, especificando la información recogida y las actuaciones acordadas a través del módulo habilitado para el registro de dicho protocolo en el Séneca", recoge el borrador de decreto. A continuación, "en todos los casos" en que haya indicios de un presunto acoso o ciberacoso, el centro informará del protocolo de actuación a la Inspección educativa y registrará las actuaciones realizadas en el Séneca. En los casos de agresión al profesorado, el director del centro "notificará inmediatamente el hecho al inspector de referencia quien se personará en el centro y atenderá al profesional agredido" y registrará las actuaciones en el Séneca.