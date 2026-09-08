La provincia de Málaga inicia el curso con la ratio reducida a 22 alumnos en Infantil y un refuerzo de docentes

Archivo - Imagen de archivo de la vuelta al colegio en Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 341.490 estudiantes de enseñanzas no universitarias se incorporan a lo largo de septiembre a las aulas de Málaga de 1.237 centros educativos públicos, concertados y privados, atendidos por 23.692 docentes; en un curso escolar con una ratio reducida a 22 aumnos en Infantil.

Así, el 92,6% del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos; entre estos, el 73,8% (252.269) en la enseñanza pública y el 18,7% (64.049) en la concertada, según han infroamdo desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga a través de un comunicado.

Han señalado que en este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de la natalidad. Según las cifras de la Consejería de Educación, son 6.148 estudiantes menos en la provincia respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria, la cifra más alta en un curso de toda la serie.

Según la Junta, "a pesar de contar con menos alumnos, el Gobierno andaluz reforzará de nuevo las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad". Así, este curso, la plantilla pública de la provincia de Málaga alcanza los 19.489 docentes.

"Esta apuesta busca seguir avanzando en la mejora continua de la atención al alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, así como consolidar la Formación Profesional y la competencia digital con el fin de ofrecer en Andalucía la mejor educación para todos", han señalado.

El 10 de septiembre iniciarán el curso en Málaga 135.450 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en 468 centros docentes. El día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza (162.714 estudiantes).

Asimismo, el día 21 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial de Idiomas y las artísticas superiores de Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático, con 21.621 estudiantes. El día 3 lo hicieron los escolares de menos de tres años.

Este curso escolar, el sistema educativo andaluz volverá a contar con un refuerzo específico de 4.309 docentes en la red pública. De este total, 2.096 efectivos se destinarán a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a programas de diversidad; y 1.216 darán respuesta a la ampliación de la oferta en Formación Profesional.

Además, 705 se enfocarán en el refuerzo académico, especialmente en competencia matemática y lectora, y 292 se asignarán a la digitalización del sistema.

Esto, han señalado, "supone una inversión de 238 millones de euros cofinanciada con fondos europeos". Además, 787 maestros de Primaria y especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica se incorporarán a los centros públicos.

Esta incorporación responde al acuerdo marco con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, aplicado por segundo año consecutivo, en el que se contabiliza por dos al alumnado con necesidades educativas especiales en las aulas con ratios más altas a la hora de distribuir los refuerzos.

Por lo que respecta a la red concertada, se sumarán 209 docentes, en virtud de los acuerdos alcanzados con las patronales y organizaciones sindicales del sector. Igualmente, la atención a la diversidad constituye una de las líneas estratégicas de la Consejería para este curso.

La plantilla de especialistas de Málaga supera los 2.500 profesionales (2.562), entre orientadores, maestros de Audición y Lenguaje (AL), Pedagogía Terapéutica (PT) y Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS). La cifra supone 220 efectivos más que el año anterior y un incremento del 52,1% respecto al curso 2018/19. En este ámbito destaca el refuerzo en Pedagogía Terapéutica (PT), cuya plantilla ha crecido hasta los 1.096 docentes (144 más que en el curso pasado y 339 más en comparación con el curso 2018/19).

Asimismo, segñun han asegurado desde el Gobierno andaluz, "la cifra de PTIS también ha experimentado un notable crecimiento en la provincia con 641 efectivos, acumulando un crecimiento de 279 profesionales desde 2018/19".

Han incidido en que como novedad del curso 2026/27, un total de 31 colegios de Málaga contarán con nuevas aulas de tres años del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase, tal y como establece la normativa de escolarización.

De esta manera, por primera vez en Andalucía se fija por normativa una ratio máxima en Educación Infantil inferior a la establecida con carácter general por el Gobierno central en la ley orgánica. Esta medida forma parte de los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT en la enseñanza pública y también se aplica en la enseñanza concertada.

A partir de este curso y de forma progresiva en Infantil y Primaria, las aulas andaluzas tendrán un máximo de 22 escolares en vez de 25, comenzando el proceso con el primer curso del segundo ciclo de Infantil y así sucesivamente. Esta medida estructural permitirá una atención más personalizada para cada alumno, mayor capacidad para detectar las dificultades de aprendizaje y una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

AYUDAS A LAS FAMILIAS

Por otro lado, en un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, el Gobierno andaluz ha destinado cerca de 1.000 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera, más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 860 euros para el curso escolar.

Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, de la que se benefician en Málaga más de 171.800 estudiantes.

En este curso estrenan libros nuevos los alumnos de primer y segundo curso de Primaria y también se renueva la dotación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La Junta ha invertido 50 millones de euros.

Sobre los servicios complementarios, los centros de la provincia de Málaga se mantienen para este curso en las cifras del anterior: 311 ofertan aula matinal; 387 centros están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar; y otros 333 colegios podrán tener actividades extraescolares.

Desde el curso 2019/20 se han incrementado en 19 los centros con aula matinal, en 12 los que disponen de comedor escolar y en 2 con actividades extraescolares.

INFRAESTRUCTURAS

Respecto a las infraestructuras educativas, un total de 96 centros educativos públicos de Málaga son objeto de obras de mejora este curso 2026/27.

Son 112 actuaciones finalizadas o con fecha prevista de terminación hasta final de año, con un presupuesto de casi 13 millones de euros. De estas intervenciones se benefician alrededor de 57.880 alumnos y alumnas, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

En cuanto a las ampliaciones, son tres las actuaciones desarrolladas en la provincia. Así, se están ejecutando las ampliaciones del IES Fernando de Los Ríos, en la capital, del IES Los Boliches de Fuengirola y del IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga. Además, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 109 obras de reforma de centros en la provincia.