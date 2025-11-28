Las pruebas de acceso a la FP andaluza para personas sin requisitos académicos serán del 6 al 30 de abril de 2026

Foto de recurso de un alumno de FP en el programa Erasmus+. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de acceso a la Formación Profesional (FP) tanto de grado medio como superior para personas que no disponen de los requisitos académicos necesarios se realizarán entre el 6 y el 30 de abril de 2026. El plazo de inscripción se habilitará del 12 al 23 de enero del próximo año.

Es el calendario que figura en la resolución del pasado 20 de noviembre emitida por la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. El resto del calendario incluye la publicación de los resultados de las pruebas de acceso el 4 de mayo; un proceso de reclamación de las calificaciones del 5 al 7 de mayo y la publicación de los resultados definitivos el 11 del mismo mes.

La Consejería ha implementado este curso nuevas vías de acceso a la FP con el objetivo de "ofrecer nuevas oportunidades educativas y profesionales a aquellas personas que no poseen la titulación académica requerida". Las medidas se articulan en tres vías fundamentales: el procedimiento de acreditación de competencias básicas, los cursos preparatorios para el acceso y las pruebas de acceso.

Así, el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias básicas, dirigido a personas mayores de 18 años que, sin cumplir los requisitos académicos tradicionales para acceder a la FP, cuentan con conocimientos adquiridos a través de la experiencia laboral, la formación no reglada o el aprendizaje informal, permite el reconocimiento oficial de competencias básicas en comunicación en Lengua castellana, Matemáticas y Digital, informa la Junta en una nota.

La evaluación se realizará mediante entrevistas, análisis de evidencias y, si es necesario, una prueba específica. Los participantes obtendrán una certificación oficial, válida en todo el territorio nacional, que indicará su nivel de competencia y podrá utilizarse para acceder a ciclos formativos de grado medio o para otros itinerarios educativos.

El procedimiento será "abierto y permanente", sin necesidad de convocatorias, y se llevará a cabo en centros educativos públicos designados como sedes en todas las provincias andaluzas: los ocho Institutos Provinciales de Educación Permanente (IPEP) y sus dos secciones (Sipep) en Algeciras y Linares. Las solicitudes podrán presentarse a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos o presencialmente a partir del segundo trimestre del curso 2025/2026.

Otra de las vías es la actualización de los cursos preparatorios para acceder a la formación profesional, destinados a personas sin requisitos académicos de acceso. Al superar estos cursos, los estudiantes podrán participar directamente en el procedimiento de admisión a FP de grado medio o superior. Los cursos se podrán realizar de modo presencial y, como novedad también a distancia (para el acceso a grado superior). La admisión para estos cursos comenzó el pasado 15 de junio y se extendieron hasta el próximo 25 de junio. Se han impartido a partir de septiembre en determinados Institutos de Educación Secundaria e Institutos Provinciales de Educación Permanente (IPEP).

Los cursos preparatorios para el acceso a ciclos formativos de grado medio están dirigidos a personas de al menos 17 años, cumplidos en el año de finalización del curso, que no posean el título de Educación Secundaria Obligatoria. Para el acceso a grado superior, los cursos se orientan a personas de al menos 19 años cumplidos al inicio del curso que no tengan el título de Bachiller o equivalente. Los contenidos abarcan competencias básicas (comunicativa en Lengua castellana, Matemática y Digital) y, en el caso del grado superior, también competencias clave específicas (Plurilingüe, Emprendedora, en ciencias y en tecnología e ingeniería) según la familia profesional a la que se desee acceder.

Por último, la Consejería renueva las pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional, que se convocan anualmente mediante resolución en el segundo trimestre del curso y permiten demostrar los conocimientos suficientes para cursar con éxito estas enseñanzas. Los requisitos para participar son los mismos que para los cursos de acceso, y su superación permite acceder a cualquier ciclo formativo en todo el ámbito nacional.

Las pruebas mantienen la misma estructura de contenidos que los cursos de acceso. En el caso de la prueba de acceso a grado superior, se podrán elegir distintas opciones para establecer prioridad en el acceso a determinadas familias profesionales. Además, será posible realizar tanto el curso preparatorio como la prueba de acceso sin límite de convocatorias para mejorar calificaciones, y se facilitará el reconocimiento de aprendizajes previos mediante exenciones y convalidaciones.

Con este nuevo marco, la Junta establece un sistema de acceso a la formación profesional "más flexible, accesible y adaptado" a la diversidad de las trayectorias personales de la población adulta, en sintonía con las recomendaciones del Consejo Europeo para reconocer el aprendizaje a lo largo de la vida y la experiencia laboral. Esta iniciativa representa "un paso más en la modernización de la FP, con un enfoque centrado en la igualdad de oportunidades, la empleabilidad y la integración de la educación permanente para personas adultas".