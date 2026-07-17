Reconocen con los Premios Extraordinarios de Bachillerato a 13 estudiantes de la provincia de Málaga

Reconocen con los Premios Extraordinarios de Bachillerato a 13 estudiantes de la provincia - JUNTA

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de Málaga ha celebrado este viernes el acto de entrega de los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 25-26.

En total, han sido 13 los estudiantes de la provincia reconocidos con este galardón en una ceremonia celebrada en el Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado de Málaga y que ha contado con la presencia del delegado territorial, Miguel Briones, acompañado de la concejal de área de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores, así como de los jefes de los distintos servicios de la Delegación Territorial.

Los 13 estudiantes premiados han obtenido las mejores calificaciones en la prueba celebrada el pasado 17 de junio, dos semanas después de la realización de la PAU.

Se trata de un galardón que evalúa en exclusiva los conocimientos del alumnado participante en un examen de cuatro horas de duración dividido en cuatro bloques: Filosofía, Historia, Lengua Extranjera y materia de modalidad. El expediente académico solo se emplea como criterio de selección, ya que todos los participantes deben estar por encima del 8,75 durante Bachillerato.

Durante su intervención, Briones ha destacado "el esfuerzo y la dedicación" del alumnado galardonado, y ha asegurado que estos premios "reflejan cómo el talento, cuando va acompañado de constancia y trabajo, da lugar a excelentes resultados".

En este sentido, ha señalado que "el reconocimiento pone en valor las capacidades demostradas por los estudiantes a lo largo de una etapa tan exigente como el Bachillerato".

De igual modo, ha puesto poner el foco en todos los jóvenes que participaron en la convocatoria y ha resaltado "su compromiso y su voluntad de seguir superándose". A su juicio, el hecho de presentarse a los Premios Extraordinarios tras haber superado la PAU "evidencia una actitud de esfuerzo, ambición académica y afán de excelencia digna de reconocimiento".

En la presente edición han sido un total de 235 alumnos los inscritos en la prueba. El número de premiados queda establecido de antemano en cada provincia andaluza en función del número de estudiantes matriculados en segundo Bachillerato, otorgando un galardón por cada 1.000 estudiantes o fracción superior a 500. El premio tiene una dotación económica de 500 euros, además de la gratuidad en la matrícula de primer curso en las universidades públicas andaluzas.

Los 13 ganadores de la provincia pertenecen a un total de diez centros públicos, concertados y privados: CDP Patrocinio San José (Estepona), IES Ciudad de Coín (Coín), IES Cerro del Viento (Arroyo de la Miel), CDP Sagrado Corazón (Málaga), IES Al-Baytar (Arroyo de la Miel), CDP El Pinar (Alhaurín de la Torre), IES Pedro Espinosa (Antequera), CDP Colegio Maristas-Ntra. Sra. Victoria (Málaga), IES Mediterráneo (Málaga) y CDP El Romeral (Málaga).

En el acto de entrega, el alumnado galardonado ha estado acompañado por sus familiares y los directores de los distintos centros. En nombre de ellos ha intervenido el alumno Marco Anuncibay, del IES Cerro del Viento de Benalmádena, que obtuvo la mejor calificación en la prueba. La ceremonia ha contado también con la actuación del violonchelista Álvaro Lozano Cames, exalumno del CPM Gonzalo Martín Tenllado, que interpretó el preludio de la cuarta suite de J.S. Bach y Chant du menestrel de A. Glazunov.