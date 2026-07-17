Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en todos sus trenes

Archivo - Imagen de un perro - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los perros de hasta 40 kilos podrán viajar junto a sus dueños, tanto en los servicios comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como en los de Servicio Público (Avant y Media Distancia), a partir del próximo 21 de julio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Perro.

Hasta ahora, este servicio solo estaba disponible en algunos trenes de AVE y corredores ferroviarios (desde 2022 en los corredores Madrid-Zaragoza-Barcelona y Madrid-Málaga, y posteriormente en Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada).

De esta forma, Renfe se convierte en el único operador que permite viajar con perros de hasta 40 kg en todos los trenes, buscando contribuir a una movilidad más "inclusiva y adaptada a las nuevas formas de viajar", según señala en un comunicado, en el que defiende que se ha consolidado "como una de las compañías ferroviarias europeas más avanzadas para viajar con mascotas".

Además de poder viajar con la mascota de gran tamaño en todos los trayectos, este nuevo modelo también ofrece la posibilidad de acceder al tren desde cualquier parada intermedia y no solo al comienzo del viaje.

En cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kg, que se ubicarán en el coche 'pet friendly', a un coste de 40 euros en AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. Quedan excluidos de estos viajes los perros menores de un año, si son de raza potencialmente peligrosa, o cuando se trate de hembras en celo.

REQUISITOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y el desembarque del tren.

El dueño deberá viajar con la documentación oficial en regla: cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía, así como con un kit de limpieza (empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor).

En el control de acceso a los trenes de Servicios Comerciales (AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity), así como en Avant de Servicio Público, se entregará a los dueños un kit de viaje compuesto por una funda de asiento y una alfombrilla para el perro, que el dueño deberá colocar en el asiento y retirar cuando finalice su viaje.