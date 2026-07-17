Final del Mundial 2026: cuánto cuesta ver a España en Nueva York, entre entradas desde 7.000 dólares y vuelos al alza

(Foto De ARCHIVO) Varios Aficionados De La Selección Española Durante El Partido Del Mundial De Fútbol 2026 - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, que se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, se ha convertido en el evento deportivo más caro de la historia de Estados Unidos en el mercado de reventa de entradas, según datos del mercado secundario de entradas TickPick recogidos por Forbes.

Los precios para acudir a la final del Mundial se disparan para quienes recurren al mercado secundario y organizan el viaje a última hora. Entre la compra de la entrada, los vuelos y el alojamiento, el coste total puede superar los 13.000 euros. A continuación, recogemos los importes más significativos.

¿CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA EN REVENTA?

Para asistir a los partidos del Mundial, la vía más segura para adquirir entradas es el propio Mercado Oficial de Reventa de la FIFA, donde los aficionados pueden comprar entradas ofrecidas por otros titulares, aunque por esta vía las entradas se agotan con mayor facilidad y suelen quedar las opciones con los precios más elevados.

Ante este escenario, muchos usuarios acuden a las plataformas de reventa donde los precios son dinámicos, una opción de recompra en auge en España. En concreto, este mercado mueve ya entre 500 y 700 millones de euros al año, según las estimaciones del Ministerio de Consumo recogidas en un informe de la plataforma de venta Rebel Tickets.

Las plataformas más utilizadas en el mercado estadounidense son Ticketmaster, StubHub, SeatGeek, Vivid Seats, TickPick y Gametime. En portales como Ticketmaster y TickPick, las entradas parten desde más de 7.000 dólares (cerca de 6.122 euros al tipo de cambio actual) y la mayoría se mueve en torno a los 8.000 dólares, aunque las ubicaciones más exclusivas superan los 30.000 dólares (26.200 euros).

¿CUÁNTO VALE UN VUELO DE ÚLTIMA HORA?

La clasificación de la selección española para la final del Mundial de fútbol de 2026 ha impulsado el interés de los aficionados por viajar a Nueva York y su área metropolitana, con un aumento del 367% en las búsquedas de vuelos respecto al mismo periodo del año anterior, según datos difundidos por la agencia de viajes online eDreams.

Según la metodología facilitada por eDreams, los datos proceden de las búsquedas efectuadas en sus plataformas desde España entre el 13 y el 15 de julio de 2026 para vuelos con destino a los aeropuertos de JFK, Newark y LaGuardia, con fechas de viaje comprendidas entre el 17 y el 20 de julio. La comparación se realiza con el mismo periodo de 2025.

En respuesta a esta tendencia, Iberia ha añadido un vuelo extra de ida y vuelta desde Madrid a Nueva York operado con un Airbus A321XLR para este domingo, 19 de julio. En un comunicado, la aerolínea ha destacado que este servicio extra, sumado a los vuelos diarios que opera en la ruta, además de un cuarto vuelo en código compartido con American Airlines, permitirá a los aficionados desplazarse a primera hora de la mañana para asistir al encuentro y regresar a Madrid una vez finalizado el partido.

Asimismo, Air Europa añadirá un vuelo extra desde Madrid al aeropuerto JFK de Nueva York mediante un Boeing 787-9 Dreamliner con 339 plazas, el vuelo despegará de la capital española el domingo a las 05:45 horas con llegada a las 07:45 hora local. Para el regreso, saldrá de JFK el 19 de julio a las 23:30 horas, con llegada a Madrid a las 12:45 horas del lunes, 20 de julio.

Para poner un ejemplo de cuánto costarían los vuelos, el comparador de Skyscanner arroja opciones de ida y vuelta sin escala que difícilmente bajan de los 1.000 euros, y algunos, según horarios de despegue y aterrizaje, superan los 1.700 euros por billete, suponiendo que el vuelo de ida es el sábado, 18 de julio y el re regreso el lunes, 20 de julio.

¿CUÁNTO VALE EL HOTEL?

Las búsquedas de alojamiento en Nueva York realizadas por viajeros españoles para el fin de semana del 18 al 20 de julio, coincidiendo con la final del Mundial de fútbol 2026, han aumentado un 132% respecto al mismo periodo de referencia, según datos difundidos por la plataforma Booking.com.

La compañía señala que, a dos días del encuentro, Nueva York se sitúa como el destino más buscado por los españoles en Estados Unidos para ese fin de semana, impulsado por el interés generado por la final del torneo.

Utilizando el buscador de hoteles de Booking, los precios de las opciones más económicas en Manhattan parten desde los 600 euros por las dos noches correspondientes al Mundial, con precios frecuentes superiores a 800 euros por dos noches.

A este viaje se le debe sumar los restaurantes, transporte, seguro de viaje, el permiso ESTA para entrar a Estados Unidos (40 dólares), así como otros posibles gastos como la camiseta del mundial (cerca de 100 euros) e imprevistos que pueden aumentar la factura.