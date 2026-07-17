Investigan a un alcalde de Vox como presunto responsable del fuego de La Mierla mientras cosechaba

Incendio de La Mierla. - INFOCAM

GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Guadalajara ha abierto una investigación a un agricultor como presunto responsable, mientras cosechaba, del incendio originado en La Mierla (Guadalajara), fuego que ya ha arrasado 2.000 hectáreas, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

Otras fuentes cercanas al caso han señalado a Europa Press la identidad de este agricultor, que se trataría del alcalde de Vox en la localidad vecina de Robledillo de Mohernando.

En cualquier caso, la labor de la cosechadora estaba permitida en el momento en el que se originó el incendio, ya que el Índice de Propagación Potencial (IPP) decretado por el Gobierno de Castilla-La Mancha se encontraba en nivel de riesgo 'Muy alto'.

Según la normativa autonómica y las medidas preventivas para la cosecha y empacado de cereal de Castilla-La Mancha, en condiciones de IPP de riesgo 'Muy alto' es obligatorio suspender la actividad de 14.00 a 17.00 horas, salvo si se dispone de tractor con apero.

Fuera de esa franja se puede cosechar, pero siendo obligatorio que cada máquina cuente con extintor de carga ABC, mochila de agua de al menos 15 litros y batefuegos. Se necesita igualmente una declaración responsable. En caso de disponer tractor con apero no es necesario parar entre las 14.00 y las 17.00 horas.

GOBIERNO PIDE "RESPONSABILIDAD ANTE LOS NEGACIONISTAS"

La subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Guadalajara, Susana Cabellos, ha confirmado en declaraciones a los medios que hay una investigación y que se ha identificado al "presunto responsable".

"Los incendios merecen un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad y a esos negacionistas del cambio climático que niegan las medidas de las administraciones para proteger el entorno", ha dicho.

Y es que hoy "arde el centro de España", ante lo que hay una "coordinación entre administraciones que está siendo ejemplar".

"Hay un presunto responsable y todo está en marcha. Ahora es tiempo de dejar trabajar. Todas nuestras preocupaciones están centradas en perimetrar el incendio, pero el Estado de Derecho tiene que buscar responsables de un incendio", ha zanjado.

JUNTA: "EL IPP NO ES UN CAPRICHO"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha apuntado en rueda de prensa a primera hora de la mañana que en el momento en que se declaró el incendio, el Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales marcaba un peligro alto, lo que supone que "estaba permitido el cosechado con medidas de seguridad".

En este sentido, ha aseverado que tanto la Guardia Civil como los agentes medioambientales están analizando el punto de origen del incendio para comprobar realmente sus causas "y, sobre todo, poder analizar si hay un culpable".

La consejera ha defendido que el IPP "no es un capricho, es un índice que protege a las personas y a los agricultores y a algo que es fundamental, que es nuestro pulmón verde, nuestros bosques, nuestros parques naturales".

"Y esa riqueza no la podemos dilapidar porque haya algunas personas que se crean que están por encima del bien y del mal y crean que pueden hacer lo que quieran y cuando quieran", ha espetado.