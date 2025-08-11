La Red de Centros de Capacitación Digital forma a casi 600 personas en Almería durante este curso

Una joven ayuda a una persona mayor a realizar una transacción digital. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 591 almerienses se han formado durante el curso 2024/2025 en habilidades digitales que les han permitido desenvolverse "con normalidad" en el ámbito telemático y que han favorecido su desarrollo personal y profesional.

Las acciones formativas son totalmente gratuitas, con una duración de 30 horas, y tienen como principal objetivo "reducir la brecha digital entre la ciudadanía", según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, en la que ha señalado que la formación, que continuará en septiembre, está abierta a la población adulta de Andalucía que quiera mejorar su capacitación digital, especialmente a colectivos en riesgo de exclusión digital.

En este curso, los ciudadanos aprenden a manejar herramientas de comunicación como el correo electrónico o las redes sociales, así como a utilizar, entre otras tareas, el certificado digital en transacciones de la vida cotidiana, desde solicitar una cita médica o el pago de impuestos 'online'.

Estas acciones formativas se enmarcan en el Plan Nacional de Competencias Digitales --Digital Skills--, que tiene como objetivo "garantizar la formación e inclusión de la ciudadanía en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía".

De hecho, los cursos "constituyen una gran oportunidad para adquirir competencias digitales básicas, fundamentales para desenvolverse diariamente en una sociedad donde los servicios esenciales se realizan de forma telemática", han apuntado desde la Administración autonómica.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional puso en marcha esta iniciativa en 2023 y desde entonces, ha formado a 1.195 personas en Almería. A nivel andaluz, han sido 17.260 las personas formadas, con un total de 1.496 acciones formativas, financiadas por la Unión Europea, con fondos Next Generation, y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Para formar a los ciudadanos, la Consejería ha creado y consolidado la Red de centros de Capacitación Digital de Andalucía, formada por un total de 229 centros, de los cuales 228 son centros públicos de educación permanente (Ceper) y sus secciones (Seper), a los que se añade un Instituto de Enseñanza Secundaria en Córdoba.

De los 228 centros Ceper, 13 están ubicados en instituciones penitenciarias, con el propósito de contribuir al desarrollo de competencias digitales en las personas privadas de libertad, "favoreciendo su futura reinserción social y laboral".

Por provincias, la red cuenta con 17 centros en Almería, 31 en Cádiz, 21 en Córdoba, 31 en Granada, 27 en Huelva, 25 en Jaén, 31 en Málaga y 40 en la provincia de Sevilla.

En el último año, 21 centros de la Red de Capacitación Digital han sido reacondicionados para "mejorar la conectividad de los espacios, las condiciones acústicas y de iluminación, así como el mobiliario por zonas de trabajo y con diseño 'Wall-Art'".

La red se alinea con una de las prioridades estratégicas de la Junta de Andalucía, que recoge en su Plan de Capacitación Digital (2022-2025) la finalidad de formar a los andaluces en la competencia digital transversal básica, "de tal manera que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse con soltura y autonomía en el entorno digital".