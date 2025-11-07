Reparada la cubierta del salón de actos de la escuela de arte dramático de Málaga con una inversión de 250.000 euros. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha concluido las obras de reparación de la cubierta del salón de actos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Málaga, que han supuesto una inversión de 249.653,64 euros.

Los trabajos realizados han solventado los problemas de filtraciones de agua que sufría la cubierta de grava del espacio educativo, por pérdida de impermeabilización en algunos puntos, han informado desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga a través de una nota.

Así, según han precisado, se ha retirado la capa de grava y toda la impermeabilización de la cubierta para, posteriormente, aplicar un nuevo sistema de impermeabilización con poliurea y capa de protección solar a fin de conseguir una durabilidad adecuada.

Asimismo, la intervención ha incluido la protección de unas instalaciones de clima mediante la colocación de una cubierta ligera y la reparación de los daños causados por las filtraciones de agua en el interior del salón de actos, tanto en paramentos como en el suelo de madera del patio de butacas.

La actuación ejecutada en la ESAD de Málaga forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.