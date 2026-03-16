¿Qué han votado los vecinos de Castilla y León? Resultados de las elecciones 2026, calle a calle

Resultados elecciones Castilla y León 2026, calle a calle- EPDATA

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha sido la fuerza más votada en 2.268 de las 3.496 secciones censales de Castilla y León, lo que representa el 64,9% del total, según los datos del escrutinio de las elecciones a las Cortes autonómicas celebradas este domingo. El PSOE, por su parte, se ha impuesto en 1.012 secciones, el 28,9% del mapa electoral de la comunidad.

Los populares han obtenido un porcentaje medio del 45,1% en las secciones donde han resultado ganadores, frente al 41,1% que ha logrado el PSOE en aquellas en las que ha sido primera fuerza, lo que apunta a una ventaja más holgada del PP allí donde vence que la que registran los socialistas en sus feudos. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha erigido como fuerza más votada en 110 secciones en la provincia de León.

VOX ha encabezado el voto en 81 secciones censales. Por su parte, la plataforma ¡Soria Ya! ha liderado en 9 secciones de la provincia soriana, mientras que XAV lo ha hecho en 13, con especial incidencia en el área metropolitana de Ávila.

Pasa el ratón por este mapa para ver cómo votaron los vecinos de Castilla y León.

En 783 secciones, el 22,4% del total, la diferencia entre el partido ganador y el segundo clasificado ha sido inferior a cinco puntos porcentuales. En más de dos tercios de esos pulsos (537 secciones), el duelo ha sido entre PP y PSOE, si bien también ha habido una pugna estrecha entre populares y VOX en 82 secciones, y entre PP y UPL en otras 69, principalmente en la provincia de León.