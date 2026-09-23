Restablecidas 44 de las 56 rutas de transporte escolar que estaban sin servicio en la provincia de Jaén

Archivo - Un autobús escolar. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y la Asociación de Empresas de Transporte de Viajeros de la Provincia de Jaén (Unibús) avanzan en la restitución del transporte escolar en la provincia, de modo que 44 de las 56 rutas que desde el inicio del curso estaban sin servicio ya se han restablecido.

Este avance "ha permitido que alrededor de 1.500 alumnos y sus familias recuperen de forma progresiva la normalidad en sus desplazamientos a los centros educativos", según ha informado este miércoles en una nota el Gobierno andaluz.

De esta manera, son algo más de 100 los estudiantes pendientes de volver a contar con autobús escolar, ya que eran más de 1.600 los afectados. Son los usuarios de las 56 rutas que habían quedado desiertas tras no concurrir empresas, desde las que se ha denunciado condiciones que abocaban a trabajar a pérdidas.

En este sentido, desde la Consejería de Educación se ha apuntado que la restitución de 44 rutas es fruto del acuerdo alcanzado con Unibús, así como del "trabajo desarrollado durante los últimos días para abordar las particularidades de las rutas afectadas y completar los correspondientes trámites administrativos".

Además, ha señalado que "continúa trabajando para culminar la restitución del conjunto de las rutas inicialmente afectadas, con el objetivo de que el alumnado pueda disponer del servicio de transporte escolar con la mayor normalidad y en el menor plazo posible".

"El acuerdo pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre la administración y las empresas de transporte para garantizar el acceso del alumnado a sus centros educativos en condiciones de igualdad, especialmente en aquellas rutas que presentan mayores dificultades para su prestación", ha afirmado.

Ha añadido que la recuperación de 44 de las 56 rutas afectadas, del total de 168 con este servicio en la provincia, "supone un paso decisivo para normalizar el transporte escolar en la provincia de Jaén y atender las necesidades de las familias y del alumnado afectados".

Por último, desde la Consejería se ha aludido a la reunión mantenida este lunes con representantes de las federaciones del transporte de Andalucía de cara a los procedimientos de contratación en abierto que se van a lanzar antes de final de este año.