Restablecidas en la provincia de Jaén 14 de las 15 rutas de transporte escolar y solo queda afectada la de Cárchel

JAÉN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Desorrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Jaén ha informado de que ya se han restablecido 14 de las 15 rutas de transporte escolar de los municipios de Jaén, La Carolina, Vilches, Alcaudete, Campillo de Arenas, Huelma, Arjona y Porcuna. Asimismo, se ha indicado que se continua trabajando para encontrar empresas que se hagan cargo de este servicio en la única ruta que queda por restituir, la de Cárchel.

La Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado dos de las tres rutas que quedaban afectadas a la empresa Rivera Bus Viajes SL. En concreto se restablecerá a partir de la próxima semana el servicio de la localidad de Porcuna, cuyas rutas transportaban estudiantes de los municipios de Higuera de Calatrava y Valenzuela (Córdoba).

En concreto son un total de 47 estudiantes los que podrán asistir a partir de la semana que viene a su centro de destino, el IES Nuestra Señora de Alharilla, en Porcuna. Durante la mañana de este viernes se están llevando a cabo los trámites y gestiones administrativas para acelerar el restablecimiento del servicio.

Además, mientras se halla una solución para la ruta que queda afectada de Cárchel, ya están incorporados nueve profesores en el municipio de Carchelejo para impartir clases en Secundaria y Bachillerato en la localidad, atendiendo a 30 estudiantes en coordinación con su centro de referencia, el IES Puerta de Arenas, en Campillo de Arenas. En concreto, las aulas se han habilitado, con la ayuda del Ayuntamiento, en el Punto Vuela de la localidad.

Cabe recordar que el curso se inició en la provincia de Jaén sin 15 líneas de autobús escolar, de las que ocho quedaron restablecidas el 22 de septiembre. A partir de ahí se han ido restableciendo, aunque todavía queda encontrar una empresa que se haga cargo del servicio en Cárchel.