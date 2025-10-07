El segundo Plan de Bioclimatización llegará a 17 centros educativos de la provincia de Jaén

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo, Formación Profesional y Universidad va a poner en marcha el segundo Plan de Bioclimatización con el que tiene previsto actuar en 17 centros educativos de la provincia de Jaén.

Así lo ha manifestado el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, que ha subrayado "la apuesta" que realiza la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mediante con este segundo plan que busca "mejorar el confort térmico de los centros educativos de la provincia de Jaén".

Así lo ha manifestado en su visita al CEIP Virgen de Cuadros de Bedmar (Jaén), centro donde se va a llevar a cabo una de las 17 actuaciones de este plan. En su visita, acompañado por el alcalde de la localidad, Enrique Carreras, y la directora del centro educativo María Isabel Ruiz, el delegado territorial ha informado que este centro, que cuenta actualmente con más de 135 alumnos y alumnas, es uno de los centros donde se instalará próximamente un sistema de energía fotovoltaica y refrigeración adiabática.

La inversión regional asciende a 30 millones para intervenir en un total de 80 centros, que se unen a los 175 millones invertidos anteriormente en mejorar las condiciones térmicas y ambientales de las aulas andaluzas.

Asimismo, Solano ha subrayado que en la provincia de Jaén ya se han finalizado 32 actuaciones de mejora del confort térmico, climatización y energías renovables, así como 67 actuaciones recogidas en el primer Plan de Bioclimatización, con una inversión total de 19,5 millones de euros.

Además, el delegado territorial ha destacado que en este plan para mejorar el confort térmico se pone en marcha de la mano de los equipos directivos, que serán los encargados de hacer llegar a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sus necesidades específicas para mejorar la climatización de los centros.

El 'Plan de Mejora tu Centro' se complementa con el Plan de Biocimatización y supondrá una inversión de 55 millones de euros en más de 3.000 colegios de educación Infantil y Primaria y en los institutos públicos andaluces.