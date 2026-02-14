Solano valora la formación para la prevención e intervención en situaciones de acoso escolar

Jornada de 'Acoso Escolar y TEA: una realidad invisible'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Francisco José Solano, ha destacado "el compromiso de impulsar la formación e intervención del acoso escolar del alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), promoviendo entornos inclusivos y seguros".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, así lo ha subrayado en la inauguración de las cuartas Jornadas Formativas 'Acoso Escolar y TEA: una realidad invisible', organizada por la asociación Horizonte Asperger. Durante la jornada ha estado acompañado por el presidente de la asociación, Patricio Llopis.

"Un encuentro formativo que brinda la oportunidad de sensibilizar, formar y dotar de herramientas prácticas al profesorado y a los agentes educativos frente a una problemática que necesita más visibilidad", según ha detallado el delegado territorial.

Estas jornadas, celebradas con motivo del Día Internacional del Síndrome de Asperger por la Asociación Horizonte Asperger en Jaén y en la que han participado alrededor de 120 asistentes, tienen como objetivo "la creación de un espacio de reflexión, formación y diálogo sobre la prevención, detección e intervención del acoso escolar en el alumnado TEA".

En este sentido, Solano ha subrayado "el trabajo que se viene desarrollando desde hace años por parte de los profesionales en la detección, prevención e intervención ante situaciones de acoso escolar, así como en la sensibilización de la comunidad educativa respecto a sus necesidades de apoyo y protección".

En este contexto, el delegado territorial ha subrayado las conclusiones alcanzadas en el 'Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: Andalucía frente al acoso', celebrado los días 29 y 30 de enero en Córdoba. Esta iniciativa, organizada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, refuerza plenamente el sentido de jornadas como 'Acoso Escolar y TEA: una realidad invisible'.

Según ha detallado Solano, de este foro de debate se desprende la "necesidad urgente" de anticiparse al acoso, especialmente en los entornos digitales; fortalecer la formación del profesorado; mejorar los mecanismos de detección temprana; y avanzar hacia marcos normativos y legislativos más eficaces que protejan al alumnado más vulnerable, entre ellos los menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Asimismo, Francisco José Solano ha destacado "el compromiso de la Junta de Andalucía de impulsar, en el ámbito de sus competencias, aquellas propuestas consideradas clave para establecer un nuevo marco que permita erradicar el acoso y el ciberacoso". Entre estas medidas se contempla el establecimiento de una edad mínima de acceso a las redes sociales para niños y adolescentes, así como la apertura de un debate jurídico sobre la posible tipificación del acoso escolar como delito.

En este sentido, ha señalado que Andalucía ha asumido el firme compromiso de trasladar estas conclusiones a medidas concretas que garanticen la convivencia, dentro y fuera del aula, desde una perspectiva inclusiva, preventiva y coordinada entre administraciones, centros educativos, familias y entidades sociales

Finalmente el delegado territorial ha agradecido la labor de Horizonte Asperger, destacando su "compromiso continuado" con la defensa de los derechos del alumnado con TEA y su "papel como referente en la formación y sensibilización social".