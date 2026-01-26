El sorteo de plazas escolares en Andalucía para el curso 2026/2027 será el próximo 14 de mayo

Archivo - Edificio Torretriana, sede de la Consejería de Desarrollo Educativo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 14 de mayo se celebrará el sorteo público en los centros públicos y privados concertados donde la demanda de plazas sea superior a la oferta en enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria y Bachillerato. El 25 de mayo se publicará la adjudicación de plazas escolar al alumnado que no ha sido admitido en el centro elegido como prioritario y el 26 de mayo comenzará el plazo para la presentación de recursos y reclamaciones.

Así queda fijado en la resolución de la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press. En ella, se establece que los centros tiene de plazo hasta el 20 de abril para publicar la relación de solicitantes de plazas y la puntuación obtenida.

El 21 de abril comenzará el trámite de audiencia. Tras el sorteo el 14 de mayo en el caso de que haya que desempatar porque exista más demanda de plazas que oferta, el 25 de mayo se publicará la adjudicación de plaza al alumnado no admitido en el centro de la primera opción y al día siguiente, arranca el plazo para la presentación de recursos.

En relación con el próximo curso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que Andalucía "toma la iniciativa" y es "la primera comunidad" que baja la ratio escolar por debajo de lo que exige el Gobierno de España y fija en una norma que el máximo sea de 22 alumnos por clase en Infantil y Primaria. La orden que permite reducir la ratio escolar en Andalucía a partir del próximo curso ha entrado ya en vigor y en virtud a ella, la Dirección General de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con competencias en la planificación educativa fijará con una resolución "anual" previa al inicio del procedimiento de admisión el número de alumnos por unidad escolar.

Con el texto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, se modifica la orden de febrero de 2020 al ponerse de manifiesto que "la evolución demográfica, la redistribución de la población escolar en el territorio andaluz y la necesidad de adecuar la ratio a la realidad de las distintas zonas de escolarización" hacían necesario el cambio del apartado 2 del artículo 4.

El cambio, en concreto del apartado 2 del artículo 4, deriva del "cumplimiento de los compromisos adquiridos" en el acuerdo sobre la mejora educativa del sistema y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario de Andalucía, alcanzado en el seno de la mesa sectorial de educación con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT.

En la nueva orden se señala que "como medida para avanzar en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, se contempla una disminución del número de alumnos por unidad escolar en el segundo ciclo de Infantil y, posteriormente, su extensión a Primaria, adaptada a las necesidades reales de las diferentes zonas de escolarización". "Con esta medida --continúa--, se permite una mayor atención individualizada al alumnado, con la convicción de que tendrá una repercusión directa sobre la mejora del rendimiento académico y la calidad del aprendizaje, así como una mejora para el profesorado".

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional determinará las plazas, "en cada curso escolar" y de cara al procedimiento de admisión, multiplicando el número de unidades en el caso de los centros públicos y de las unidades concertadas en los centros privados-concertados por el número de alumnos que corresponda por unidad "conforme a los límites establecidos en las resoluciones correspondientes".