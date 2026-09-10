Un total de 76.119 alumnos comienzan las clases de Segundo Ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial en Granada

La delegada territorial de Educación, María José Martín, ha inaugurado el nuevo curso junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el CEIP La Alcazaba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 76.119 alumnos han iniciado este jueves el curso escolar 2026/2027 de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial en 358 centros educativos de la provincia de Granada, según ha informado la delegada territorial de Educación, María José Martín, que ha inaugurado el nuevo curso junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el CEIP La Alcazaba.

En el conjunto de las enseñanzas no universitarias, Granada cuenta este mes de septiembre con 205.911 estudiantes, 15.506 docentes y 894 centros públicos, concertados y privados. El 92,7 por ciento del alumnado está escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos: 149.362 en la red pública y 41.546 en la concertada.

Uno de los principales objetivos de este curso es seguir reforzando la atención educativa. La provincia cuenta con 1.672 profesionales especializados en atención a la diversidad, 51 más que el pasado curso y un 47,6 por ciento más que en 2018/2019.

Asimismo, dispone de 734 especialistas de Pedagogía Terapéutica, 38 más que el curso anterior. A ello se suma la incorporación de 787 docentes de Primaria y especialistas de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica a los centros públicos granadinos.

"Comenzamos el curso con más recursos y más profesionales para atender la diversidad, porque queremos que cada alumno reciba la atención que necesita. La reducción de ratios es también una apuesta por una educación más personalizada y de mayor calidad", ha afirmado la delegada.

La delegada ha resaltado que una de las principales novedades es la reducción progresiva de la ratio máxima de 25 a 22 alumnos en Infantil y Primaria, que comienza este curso por el primer nivel del Segundo Ciclo de Infantil. En Granada, 33 centros educativos cuentan con nuevas aulas de tres años vinculadas a esta medida. La Junta mantiene además su compromiso con el apoyo a las familias.

Más de 92.800 alumnos granadinos se benefician este curso del programa de gratuidad de libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con renovación de los materiales de 1º y 2º de Primaria y de los destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La provincia dispone también de 173 centros con aula matinal, 259 comedores escolares y 171 centros con actividades extraescolares.

INFRAESTRUCTURAS

En materia de infraestructuras, 66 centros públicos de la provincia cuentan con actuaciones de mejora, con 71 actuaciones terminadas o previstas hasta final de año, una inversión superior a 10 millones de euros y una incidencia sobre unos 25.100 alumnos.

Entre las actuaciones destacan las ampliaciones de la Escuela Infantil La Alcazaba de Guadix y Los Almendros de Motril, ya finalizadas, y el nuevo gimnasio del CEIP San Juan de Dios de Granada capital, actualmente en ejecución.

La delegada ha vinculado el trabajo de la comunidad educativa con el futuro de la ciudad y con la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. "La Granada que queremos para 2031 también se construye desde nuestros colegios; Educación y cultura tienen que caminar juntas, porque serán los niños y niñas que hoy están en nuestras aulas quienes construirán la Granada del futuro", ha asegurado.

Asimismo, Martín ha asegurado que "la educación es una tarea compartida y la colaboración entre administraciones es fundamental para seguir mejorando la respuesta que ofrecemos a nuestros alumnos, a las familias y a toda la comunidad educativa".

"UN CURSO SEGURO"

Por su parte, Carazo ha recordado que se han realizado las obras de emergencia necesarias para que la actividad didáctica comience y ha anunciado que el Ayuntamiento redoblará el plan de formación en materia de autoprotección para los centros educativos.

"Se trata de un inicio de curso seguro aunque no es normal. Se seguirá trabajando haciendo compatible el trabajo con la actividad docente", ha señalado.

En este contexto, Carazo ha explicado que el inicio del nuevo curso escolar comenzará con un refuerzo de la cultura de la prevención y de formación en autoprotección en los centros educativos de la capital con el objetivo de acercar a los escolares y al resto de la comunidad educativa el conocimiento y las herramientas necesarias para saber cómo actuar ante una situación de emergencia.

"Tenemos muy reciente el miedo y la incertidumbre que nos provocan situaciones de emergencia como un terremoto, por eso consideramos esencial profundizar en esa formación para niños, adolescentes y profesorado; para que sean capaces de identificar los riesgos y mantener la calma en esos momentos y que conozcan las pautas básicas de actuación ante una emergencia como la que hemos tenido hace unas semanas", ha aseverado la alcaldesa.

Para ello, se convocará a colegios, institutos, escuelas infantiles y Centros de Profesores para que se adhieran a las nuevas acciones que incluirán simulacros con gamificación. "No podemos prever cuándo se producirá un terremoto, pero sí prepararnos para afrontarlo con seguridad, mantener la calma y ofrecer tranquilidad a quienes todavía sienten miedo", ha dicho.