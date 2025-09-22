La FAMP aborda el impacto de la cooperación descentralizada de la administración local en una jornada en Córdoba

Inauguración de la Jornada de la FAMP sobre 'Impacto de la Cooperación Descentralizada de la Administración Local Andaluza: Transferencia desde el Municipalismo para un Desarrollo Sostenible' en el Palacio de Orive, en Córdoba capital. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este lunes, 22 de septiembre, la Jornada 'Impacto de la Cooperación Descentralizada de la Administración Local Andaluza: Transferencia desde el Municipalismo para un Desarrollo Sostenible' en el Palacio de Orive, en Córdoba capital.

Al respecto, el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha inaugurado esta jornada acompañado de la directora de la Agencia Andaluza de cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía, Celia Rosell; el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes; el presidente de la Asociación Marroquí de Presidentes de Consejos Prefectorales y Provinciales (Ampcpp), Abdelaziz Derouiche; la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba, Sara Pinzi, y la representante de la Asociación Coordinadora de Colectivos Sociales de Córdoba 'Córdoba Solidaria', María José Liñán, bienvenida que ha sido moderada por la secretaria general de la Federación, Yolanda Sáez.

Bellido ha declarado que "desde Andalucía, y especialmente desde nuestras administraciones locales, entendemos que la cooperación no es sólo una cuestión de solidaridad internacional, sino también una vía para fortalecer nuestras capacidades, compartir aprendizajes y construir redes que trascienden fronteras". "En un mundo interconectado, los municipios no son meros receptores de políticas globales, sino actores con voz propia, capaces de generar impacto desde lo local hacia lo global", ha aseverado.

Según ha expuesto, "la cooperación descentralizada permite actuar desde la cercanía, conociendo de primera mano las necesidades de los vecinos, pero también tendiendo puentes con otras regiones del mundo que enfrentan desafíos similares", a lo que ha agregado que "ya sea en materia de sostenibilidad, inclusión social, igualdad de género o digitalización, las experiencias pueden ser compartidas, adaptadas y enriquecidas en un diálogo horizontal entre territorios".

"En los últimos cinco años, más de 200 municipios andaluces han participado en acciones de cooperación internacional", ha apuntado, para apostillar que "eso representa más del 25% de nuestros ayuntamientos, una cifra que habla por sí sola del compromiso de nuestra tierra".

Mientras, el presidente de la Diputación de Córdoba ha valorado esta jornada de la FAMP y la Junta "para intentar tratar los asuntos que más nos ocupan en el tema de materia de cooperación internacional", de modo que "nada de lo que pasa en el mundo nos tiene por qué ser ajeno", y "estos actos lo que hacen es, además de ser mejores a la hora de administrar nuestros recursos hacia un mundo que desconocemos, visibilizar lo que hace el Tercer Sector y las ONG de forma absolutamente generosa y anónima", ha ensalzado.

En este caso, ha defendido "garantizar un presupuesto" a dichos colectivos "para que sigan adelante en todos sus proyectos", al tiempo que ha resaltado que "hay miles de sitios donde hay ONG que se están dejando el alma por darle la vida a muchos niños, haciendo colegios e intentando dignificar la vida de los demás". Por eso, cree que "la FAMP hace muy bien en crear una agenda en materia de cooperación internacional con la ayuda de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos intentar comprender esto, porque no es fácil trabajar en el mundo en condiciones que muchas veces desconocemos", ha dicho, entre otros aspectos, para reclamar el uso de los recursos "de manera eficaz y eficiente".

ASUMIR LOS DESAFÍOS

Esta acción formativa financiada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha contribuido a reflexionar sobre el papel de las administraciones públicas locales como agentes de desarrollo.

Ello es especialmente destacado por la necesidad de adaptarse a un contexto de continuo cambio en los modelos de Cooperación Internacional para un Desarrollo Sostenible, asumiendo los desafíos de la Agenda 2030 y la triple transición social, económica y ecológica. Además, se ha pretendido con esta jornada establecer una hoja de ruta para la implementación de una Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde la FAMP en el horizonte temporal 2025-2028.

Tras la celebración de la jornada, se ha visitado la exposición fotográfica e historias de vida o biblioteca humana que ha mostrado experiencias desarrolladas en el marco de proyectos locales, autonómicos y estatales y los impactos positivos de la Cooperación.

La jornada se ha estructurado en sesiones temáticas realizadas de forma consecutiva donde se han abordado: un análisis de las políticas nacionales de cooperación al desarrollo y los instrumentos de coordinación entre los distintos niveles de la administración pública para contribuir al Desarrollo Sostenible; un recorrido por las políticas de cooperación descentralizadas y su contribución a la Agenda 2030 y los ODS, tomando como base algunas buenas prácticas en materia de cooperación internacional técnica desde el municipalismo, entre homólogos, y la puesta en valor de la cooperación técnica y transferencia.