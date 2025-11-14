La FAMP acude a la Cumbre de Transformación Creativa en el marco del proyecto Pacesetters

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como socia del Consorcio Transnacional del proyecto Pacesetters, financiado a través del Programa Horizon Europa de la Unión Europea, participó este pasado jueves en la Cumbre de Transformación Creativa que se ha celebrado en La Térmica de la Diputación de Málaga hasta este viernes.

Pacesetters es un proyecto de investigación que reúne a 15 socios para llevar a cabo una investigación colaborativa con el fin de profundizar y actualizar la comprensión del papel que pueden jugar las industrias culturales creativas en el fomento de una transición climática más justa.

La cumbre, organizada por el Socio Líder, la Universidad de Trondheim en Noruega, ha contado con la presencia de representantes de todos los socios europeos, han indicado desde FAMP en un comunicado.

Un espacio que sumará innovación, creatividad, emprendimiento y gobernanza, teniendo como reto, luchar contra el cambio climático y el reto demográfico, contando con las aportaciones de las Industrias Culturales Creativas, para el diseño de un nuevo modelo de desarrollo local en clave verde, social y tecnológica.

A través de una serie de estudios de casos creativos investigados conjuntamente, se testarán ideas innovadoras para marcar el ritmo de la transición, procurando responder a los retos de la sociedad europea.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como representante de las entidades locales de Andalucía, tiene un triple roll en este proyecto. En concreto, cooperar en la implementación de todos los paquetes de trabajo; generar espacios de reflexión, debate y transferencia de conocimiento para dar visibilidad al proyecto, lo que permitirá la mayor sensibilización en torno al significado de la innovación y las industrias culturales Creativas en los municipios andaluces; y favorecer el diseño de políticas culturales públicas en las que cultura y patrimonio se alinean en clave verde.

El proyecto ha previsto que sea en los pequeños municipios, donde se genere esa corriente de innovación. Los municipios de hasta 500 habitantes se están posicionando como el lugar adecuado para testear los instrumentos y procesos que a través de Pacesetters se están generando.

El fortalecimiento del ecosistema local con todos los actores clave implicado/as va a permitir construir nuevos modelos de desarrollo, más cohesionados y sostenibles, poniendo a las industrias culturales creativas en el centro.

La FAMP llega al ecuador del proyecto con un grupo de expertos/as, una hoja de ruta definida para el próximo año 2026 con una programación en la agenda de estas comisiones de presentaciones del proyecto; Comisiones integradas por electos/as locales de las Entidades Locales adheridas a la FAMP gracias a lo cual, van a conocer el proyecto y tendrán la oportunidad de hacerlo suyo, incluso identificando buenas prácticas locales. Y, se está diseñado una acción para incluir en el l Plan de Formación Continua 2026.

La agenda de este pasado miércoles ha incluido la reunión del Stearing Committe en la que se hizo un repaso de los hitos y los deliberables hasta la fecha y con una especial dedicación a los primeros resultados de los tres Laboratorios de innovación puestos en marcha --Galway, Nowa Huta y Genalguacil--.

A lo largo del día, se desarrollaron mesas de trabajo y espacios de reflexión en los que los medios audiovisuales jugaron un importe papel. Destacamos la mesa en la que socios del proyecto hicieron un análisis en profundidad del documento estratégico (Polisy Paper).

Un documento que se elevará a la Comisión Europea a través del cual se hace hincapié en la necesidad de ampliar la investigación artística y la innovación pública y social para favorecer a la buena gobernanza y la transición climática justa; aprovechar la innovación basada en las artes para generar modelos de gobernanza descentralizada, en este caso, poniendo en valor la potencialidad de los Laboratorios de innovación, sin duda una llamada de atención para el nuevo marco plurianual; y por último, la puesta en valor de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía y desde la que articular el modelo de la buena gobernanza.