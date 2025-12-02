La FAMP acude al Parlamento al debate de tres leyes que reflejan propuestas suyas de repercusión en los municipios

Representantes de la FAMP rodean al consejero de Industria, Jorge Paradela, ante el debate final de la Ley de Espacios Productivos, celebrado este martes en el Pleno del Parlamento. - FAMP

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha asistido este martes al Pleno del Parlamento de Andalucía ante el debate de tres proyectos de ley que recogen propuestas e iniciativas del municipalismo.

La FAMP ha estado en el debate final del Proyecto de Ley de Espacios Productivos para el fomento de la Industria en Andalucía (LEPA), así como en los debates de totalidad del proyecto de ley de Patrimonio Cultural y del proyecto de Gestión Ambiental.

En el caso de la Ley de Espacios Productivos ha señalado la FAMP su contribución a la mejora de las zonas industriales existentes, transformándolas en espacios propicios para la innovación y la sostenibilidad, así como a atraer más inversiones, haciendo que los polígonos industriales sean más atractivos para la captación de inversiones o la creación del 'Espacio Industrial Protegido' para preservar zonas de alto valor industrial y gran impacto económico y social, según una nota de la Federación de Municipios.

En este debate, el coordinador general de la FAMP, Diego Jordano, ha estado acompañado por el alcalde de Guarromán (Jaén), Alberto Rubio, quien ha trabajado esta normativa con los técnicos de la FAMP y de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Jordano también estado presente en el debate de la totalidad del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, defendido por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, proyecto legal que busca actualizar y modernizar la legislación existente, ampliando el concepto de patrimonio para incluir el patrimonio inmaterial, audiovisual y paleontológico, más allá del histórico tradicional.

Ha destacado la FAMP la aspiración de la norma de mejorar la protección, conservación, investigación y difusión de este patrimonio, fomentando la participación ciudadana y agilizando trámites administrativos.

Se adapta a las nuevas teorías patrimoniales y consolida medidas para salvaguardar los bienes, incluyendo la transmisión educativa y la promoción de aquellos declarados Patrimonio Mundial.

La FAMP también ha acudido al debate de totalidad del proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía en el Parlamento de Andalucía, cuya presentación ha hecho ante el Pleno la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.

Esta futura norma pretende la simplificación de los procedimientos porque la norma pretende agilizar la tramitación de los instrumentos de prevención ambiental, reduciendo plazos y facilitando las inversiones en proyectos sostenibles, así como el refuerzo del control al introducir medidas para fortalecer la supervisión y la garantía del cumplimiento de la normativa ambiental.

La futura ley pretende ampliar la implicación del sector público y privado en la protección del medio ambiente, desde la corresponsabilidad y aplicar una mayor seguridad jurídica desde un marco normativo actualizado y adaptado a la normativa estatal y comunitaria, ofreciendo una mejor gobernanza.