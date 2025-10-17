La FAMP apoya la comunicación institucional local como ejercicio de transparencia en unas jornadas temáticas

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de la ciudad malagueña de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova;, en la inauguración de las II Jornadas sobre Comunicación. - FAMP

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de la ciudad malagueña de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; y la directora general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Marta Olea, han inaugurado este pasado jueves, en Málaga, las II Jornadas sobre Comunicación Institucional Local, que han analizado la economía de la atención hacia los mensajes de las administraciones públicas, y que este viernes han concluido con un gran éxito de participación en el auditorio de la Colección del Museo Ruso, tras cinco conferencias y cinco mesas redondas.

Villanova ha subrayado "la importancia de fortalecer la colaboración entre las administraciones públicas y la ciudadanía" para garantizar una comunicación efectiva y de calidad ya que "la comunicación institucional es una herramienta imprescindible para acercar las administraciones a nuestros vecinos, mejorando la transparencia y la participación".

De igual manera, ha resaltado "el compromiso de la FAMP en apoyar este tipo de iniciativas que potencian el papel de las instituciones locales en el ámbito de la comunicación".

El vicepresidente de la FAMP ha subrayado que "comunicar es generar confianza, rendir cuentas, escuchar, ser accesibles y transparentes". En este sentido, ha abundado que "la comunicación local tiene un poder transformador" porque es la que orienta, moviliza y genera confianza en el día a día, advirtiendo que "en tiempos de incertidumbre, lo local se convierte en un refugio de credibilidad. Es donde nuestros vecinos buscan y encuentran certezas; y nosotros desde las corporaciones locales estrechar esos lazos de comunicar con rigor y seriedad".

El también regidor de Alhaurín de la Torre ha recordado que "comunicar desde lo local es comunicar quienes somos, dando voz a nuestras raíces y a las historias diarias que construyen nuestra realidad porque lo local no es lo pequeño; es sencillamente lo esencial y lo que despierta el interés a la ciudadanía".

Finalmente, ha señalado que la comunicación institucional es, ante todo, "una tarea colectiva en la que debemos trabajar en red compartiendo conocimientos y buenas prácticas" entre las corporaciones locales y los profesionales. De esa manera, "afrontaremos una comunicación pública más innovadora, transparente y cercana que permita una mayor conexión entre las Administraciones públicas y los ciudadanos".

Las II Jornadas sobre Comunicación Institucional Local han sido organizadas por el Ayuntamiento de Málaga, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el apoyo de la Universidad de Málaga (UMA), la Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Márketing de Málaga (Apecom) y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM).