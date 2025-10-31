La FAMP apuesta por la digitalización de la gestión de residuos en la sexta edición de los Premios RAEEimplícate

El vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Estepa (Sevilla), Antonio Jesús Muñoz, en la entrega de Premios de la sexta Edición de los Premios RAEEimplícate. - FAMP

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez, ha presidido este pasado jueves en Sevilla, junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Estepa (Sevilla), Antonio Jesús Muñoz, la entrega de la VI Edición de los Premios RAEEimplícate, los cuales organiza la Federación Andaluza de Electrodomésticos y otros Equipamientos del Hogar (FAEL) y cuentan con la colaboración de RAEE Andalucía, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, FAMP y los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP),Ecoasimelec, Ecotic y European Recycling Platform.

Según ha informado la entidad en una nota, el vicepresidente de la FAMP ha destacado que estos Premios "son una forma de entender el progreso", siendo los premiados ejemplo de una "historia de compromiso, esfuerzo y de fe en que otro modelo de desarrollo es posible".

En esta línea, ha reconocido el papel de FAEL/AAEL en el ámbito del reciclaje de los Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y como desde la cooperación con el resto de los agentes que integran la gestión de residuos, logran concienciar a la ciudadanía para impulsar la Economía Circular.

Asimismo, Antonio Jesús Muñoz ha señalado que la FAMP comparte plenamente como desde la cooperación se impulsa la transformación de la sociedad hacia un medio ambiente sostenible.

De igual manera, ha abundado en la idea que "desde lo local se ganan los grandes retos de la gestión de los recursos, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático" y ha reforzado el compromiso de la FAMP y de las entidades locales con el reciclaje y la sostenibilidad, impulsando proyectos que hagan de Andalucía un referente en innovación y calidad de vida dentro de un entorno sostenible.

Asimismo, Muñoz ha puesto en valor el trabajo que realizan los SCRAPS que con su esfuerzo compartido "nos muestran que la economía circular no es una utopía, sino una realidad".

Por último, ha reiterado su enhorabuena a todos los premiados por su compromiso medioambiental que nace de una forma de vida, "lo que supone una inspiración y esperanza para el resto de los andaluces".