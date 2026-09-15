FAMP destaca "papel estratégico del municipalismo" como motor de innovación y transformación desde el territorio

La secretaria general la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez - FAMP

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha reivindicado "el papel estratégico de los municipios como motores de innovación y transformación en Andalucía".

Durante su participación en el encuentro 'Innpulso, Red de Ciudades, Ciencia e Innovación. Conectando ecosistemas de innovación: la mirada andaluza', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, celebrado en Málaga, ha destacado "el potencial de los gobiernos locales para impulsar soluciones innovadoras a los retos sociales, económicos y territoriales".

Sáez ha hecho hincapié en que la cercanía de la administración local es clave para "detectar la evolución de las necesidades sociales y los desafíos que afrontan los territorios", desde el envejecimiento de la población y las nuevas necesidades de cuidados hasta la digitalización de los servicios públicos, la adaptación al cambio climático, la movilidad, la vivienda, la transformación del comercio, la despoblación o la atracción y retención del talento".

"Precisamente porque estamos tan cerca de los problemas, los gobiernos locales tenemos que estar también muy cerca de las soluciones", ha afirmado. Durante su intervención ha detallado algunas de las iniciativas que impulsa la FAMP y que reflejan la concepción de la innovación pública basada en la cooperación, la experimentación, la generación de conocimiento y la transferencia de soluciones entre municipios.

INNOVACIÓN PARA LOS CUIDADOS

Entre los proyectos destacados, se encuentra el Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados, una iniciativa que busca dar respuesta a uno de los grandes desafíos sociales, económicos y territoriales de los próximos años: el envejecimiento de la población, la soledad no deseada, los cuidados de larga duración, la corresponsabilidad y la generación de nuevas oportunidades económicas vinculadas a los cuidados.

El Laboratorio reúne a entidades locales, administraciones públicas, universidades, tejido emprendedor, economía social, pequeñas y medianas empresas y sociedad civil para identificar retos, cocrear soluciones, probarlas en contextos reales y facilitar posteriormente su transferencia a otros municipios.

"Se trata de ir más allá del intercambio de experiencias e incorporar una auténtica lógica de experimentación a las políticas públicas locales, mediante metodologías Living Lab en las que las propias personas usuarias participan en los procesos de ideación y cocreación", ha asegurado la secretaria general de la FAMP.

Entre las experiencias desarrolladas, Sáez ha puesto como ejemplo dos proyectos piloto. El primero en la residencia municipal de mayores de Archidona (Málaga), donde se ha implantado tecnología IoT para avanzar hacia un modelo de cuidados preventivo y basado en datos. La plataforma monitoriza condiciones ambientales, detecta situaciones de riesgo, controla la conservación de alimentos y medicamentos y realiza un seguimiento del consumo energético.

Asimismo, la experiencia 'Salud Activa en el Espacio Público', desarrollada en Cañada Rosal (Sevilla), que combinó actividad física dirigida, acompañamiento profesional, itinerarios personalizados y herramientas digitales de seguimiento. La FAMP también ha llevado a cabo con éxito la campaña anual 'Haz Visible lo Invisible', impulsada desde el grupo de Corresponsabilidad del Laboratorio, con el objetivo de visibilizar y reconocer el trabajo de las personas cuidadoras, especialmente quienes desarrollan labores de cuidado informal en el ámbito familiar.

Por otra parte, ha puesto en valor el Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local de Andalucía (OSTA), impulsado por la Junta de Andalucía, la FAMP y la Confederación de Empresarios de Andalucía. La iniciativa parte de la necesidad de analizar el turismo más allá de cifras de visitantes y pernoctaciones, incorporando su impacto sobre la economía, el empleo, el medio ambiente, los servicios públicos y la calidad de vida de la población residente.

El OSTA se configura como una plataforma de conocimiento compartido para ayudar a los gobiernos locales a planificar y gestionar el desarrollo turístico desde la sostenibilidad, la cooperación y la innovación. Cuenta con un sistema de más de 20 indicadores desagregados a escala municipal, además de herramientas de analítica avanzada y un repositorio de conocimiento y buenas prácticas, con el objetivo de facilitar a destinos y empresas una información más precisa para la toma de decisiones.

Según la secretaria general, esta iniciativa "nos permite avanzar hacia una gestión pública cada vez más basada en evidencias concretas sobre lo que está ocurriendo en nuestros territorios". "Innovar significa conectar capacidades que ya existen en nuestro territorio para resolver mejor los problemas públicos", ha reiterado Sáez, quien ha defendido que esta debe ser una de las claves de las políticas de innovación desarrolladas desde el ámbito local.