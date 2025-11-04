La FAMP lanza la campaña 'Haz visible lo invisible' en el Día internacional de las personas cuidadoras

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en el marco de su proyecto el Laboratorio de los Cuidados, presenta este miércoles la campaña de sensibilización 'Haz visible lo invisible', con el objetivo de reconocer la labor de las personas cuidadoras, visibilizar los cuidados que habitualmente no se ven y fomentar una cultura de corresponsabilidad en los municipios andaluces.

En una nota de prensa, la FAMP ha explicado que este proyecto está financiado con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La campaña se lanza coincidiendo con el Día internacional de las personas cuidadoras, lo que "refuerza su carácter simbólico y su compromiso institucional". Esta iniciativa pretende poner en valor el trabajo de quienes cuidan --formales e informales--, así como implicar a la sociedad, las entidades públicas y los territorios en una mirada compartida sobre el cuidado.

Desde el Laboratorio de los Cuidados, "la FAMP apuesta por un enfoque que transciende la atención puntual para avanzar hacia una corresponsabilidad real, en la que el cuidado sea un asunto común, visible y valorado". Para ello, la campaña se estructura en dos fases: una de sensibilización general en base a cuatro bloques de contenidos temáticos (Tiempo, Identidad, Espacio y Voz); y la otra protagonizada por testimonios reales de personas cuidadoras ligada a este último bloque de 'Voz'.

El acto de presentación oficial se celebrará este miércoles en formato online y estará dirigido a todos los integrantes del Laboratorio, especialmente al Grupo de Trabajo de Corresponsabilidad. Este grupo conforma una red de municipios, asociaciones y entidades comprometidas con consolidar políticas públicas de cuidado más humanas y participativas.

La FAMP hace un "llamamiento a los ayuntamientos, entidades locales y sociedad civil para sumarse a esta campaña y amplificar su alcance compartiendo el mensaje en sus territorios y contribuir a que lo invisible deje de serlo. Porque cuidar es de todas y todos, y hacerlo visible es el primer paso para valorarlo".