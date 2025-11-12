La FAMP realiza la segunda sesión con el Grupo de Trabajo de 'soledad no deseada' del Laboratorio de los Cuidados

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este miércoles en formato online la segunda sesión del Grupo de Trabajo de 'Soledad no deseada', enmarcada en el programa Laboratorio de los Cuidados, proyecto financiado con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Según ha informado la federación en una nota de prensa, este Grupo de Trabajo persigue como objetivo general apoyar el diseño de un marco de intervención local frente a la soledad no deseada, trabajando en "encontrar conjuntamente innovaciones en este ámbito".

La jornada se ha iniciado con la bienvenida del coordinador de la FAMP, José Antonio Garrido, que ha agradecido y ha puesto en valor las "buenas prácticas" que los municipios de Córdoba y El Ejido iban a compartir en esta sesión, destacando que "estas experiencias son mucho más que buenas prácticas. Son ejemplos de cómo el municipalismo andaluz está convirtiendo la empatía en política pública, la innovación social en acción cotidiana y la colaboración en una herramienta de transformación".

Seguidamente, se ha presentado una serie de novedades en forma de iniciativas que se están desplegando por la FAMP en este ámbito, tanto en el marco de actuación del Laboratorio de los Cuidados, como en otros espacios de trabajo.

Así, se ha presentado a los municipios participantes los resultados del estudio del Grupo de Trabajo sobre conciliación laboral y familiar impulsado por la FAMP y la Junta de Andalucía; la campaña 'Haz Visible lo Invisible' para reconocer a las personas cuidadoras y fomentar la corresponsabilidad en los cuidados; el Estudio sobre discapacidad y soledad no deseada en España, elaborado por Fundación ONCE en el marco del Observatorio Estatal contra la Soledad No Deseada y de la Red de Buenas Prácticas de la Fundación Pilares.

A continuación, han tomado la palabra los representantes de los ayuntamientos de Córdoba y El Ejido (Almería), como los municipios escogidos para presentar sus buenas prácticas. En primer lugar, el coordinador general de Servicios Sociales, Inclusión y Accesibilidad, Participación Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Vicente Martín, presentó la iniciativa Círculo de Cuidados, como un nuevo modelo de gestión, organización y planificación del servicio de atención a domicilio basado en la creación de equipo de auxiliares que se autogestionan para prestar con mayor flexibilidad los servicios de una zona concreta.

Por su parte, el jefe del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Ariza ha descrito la Mesa Radar Local de lucha contra la soledad no deseada, como "un órgano de trabajo específico para abordar los retos de este fenómeno en el municipio".

Al finalizar la sesión, se ha emplazado a los miembros del Grupo de Trabajo a encontrarse el próximo 2 de diciembre en el Congreso Innovación local para la Economía de los Cuidados que se celebrará en Linares, tal y como ha señalado la citada nota.