La FAMP se reúne con el grupo de Silver Economy & Emprendimiento por la iniciativa del Laboratorio de los Cuidados

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este miércoles en formato online la segunda sesión del Grupo de Trabajo de Silver Economy & Emprendimiento, enmarcada en el programa Laboratorio de los Cuidados, iniciativa financiada con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado la entidad en una nota, este grupo de trabajo persigue como objetivo general "explorar el papel de los gobiernos locales en la promoción de iniciativas emprendedoras, innovación social y colaboración público-privada en torno al envejecimiento activo, los cuidados y el bienestar que se asocian al emergente sector de la Silver Economy".

La jornada ha iniciado con la bienvenida de la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, que tras realizar una breve contextualización de lo que se espera conseguir en este espacio de reflexión y compartición conjunta ha destacado que "las experiencias nos permitirá aprender desde lo que ya estamos haciendo bien, desde la práctica viva de los municipios y diputaciones que, con creatividad, compromiso y cercanía, están impulsando iniciativas para acompañar al emprendimiento en este sector, así como para consolidar modelos de negocio más desarrollados ligados a este envejecimiento poblacional".

En este sentido, ha abundado que estas experiencias son "mucho más que buenas prácticas." "Son ejemplos que evidencian las oportunidades reales que este sector está generando ya en el territorio, al mismo tiempo que muestran cómo el sector público local posee un rol significativo en su impulso", ha remarcado.

Seguidamente, se ha presentado novedades que se estaban produciendo en este ámbito a nivel estatal, destacando la firma, el marco del tercer Congreso internacional de economía plateada, por parte de los responsables políticos del ámbito de los servicios sociales de las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla y León, y Andalucía de un manifiesto en el que, según ha indicado la FAMP, se comprometen a trabajar de forma coordinada para mejorar la llamada 'economía plateada', impulsar políticas y servicios dirigidos a este sector; y se mostró por parte de un representante del ayuntamiento de Bilbao, las claves de su iniciativa Bilbao Silver Lab.

A continuación, han tomado la palabra los representantes de los Ayuntamientos de Almócita (Almería) y Baena (Córdoba), como los municipios escogidos, dentro del grupo, para presentar sus buenas prácticas. El alcalde de Almócita, Francisco García, ha presentado su modelo de cohousing horizonte rural sostenible; un "proyecto innovador" centrado en el bienestar y el envejecimiento activo de la población.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y delegado de Asuntos Sociales y Mayores de Baena, Francisco Ramón Vizcaíno, ha descrito la iniciativa del Plan de Conversión de Albendín en una Smart Silver Village, el cual actúa a distintos niveles: en el entorno físico, en los hogares, en infraestructuras públicas, pero también en el impulso del sector de la silver economy en el municipio.

Para ello, entre otros aspectos, ha explicado que se está impulsando un "Living Lab"; para probar tecnologías de monitorización y se están poniendo en marcha programas de capacitación digital para reducir la brecha digital. Para finalizar la sesión, se ha emplazado a los miembros del grupo de trabajo a reunirse el día 2 de diciembre en el Congreso Innovación local para la Economía de los Cuidados que se celebrará en Linares (Jaén).