La FAMP señala en Bailén (Jaén) el "potencial enorme" que la reutilización de aguas residuales tiene para la agricultura

BAILÉN (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha señalado este jueves el "potencial enorme" que tiene la reutilización de las aguas residuales para sectores estratégicos como la agricultura.

Así lo ha destacado la secretaria general de la entidad, Yolanda Sáez, durante la inauguración en Bailén (Jaén) de una jornada sobre gestión de residuos y calidad de vida. Un acto que también ha contado con el alcalde, Luis Mariano Camacho; la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, y la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta, Carmen Jiménez.

En esta actividad --enmarcada en el Plan de Formación Continua 2025, organizada por la FAMP junto al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)-- se ha explicado que la economía circular busca la eficiencia máxima de los recursos, la retroalimentación de los sistemas de producción y de comercialización y el final positivo del círculo de vida de los productos.

En este sentido, la transición hacia una economía circular requiere de la colaboración de toda la sociedad, además de las administraciones públicas y de todos los sectores económicos: fabricación, producción, distribución y gestión de residuos, que han de incorporar la innovación como elemento clave para la consecución de los objetivos propuestos, según ha informado la FAMP.

Entre los objetivos propuestos, algunos conciernen directamente a los gobiernos locales como son incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al diez por ciento de los residuos municipales generados y mejorar un diez por ciento la eficiencia en el uso del agua.

Sáez ha apuntado que España dio un paso importante en enero de 2020 al aprobar la 'Declaración de Emergencia Climática y Ambiental, situando la Economía Circular' y en Andalucía se aprobó la Ley de Economía Circular en 2023, que, además, ha contado con el impulso y el respaldo de la administración local, de la FAMP y del Consejo Económico y Social de Andalucía.

"Uno de los ejes de esta ley es el saneamiento y la reutilización de las aguas residuales, con un potencial enorme para sectores estratégicos como la agricultura", ha afirmado, no sin añadir que en este nuevo paradigma, "los gobiernos locales tienen un papel protagonista".

Al respecto, ha reslatado que son "los motores del cambio", los que están más cerca de la ciudadanía y pueden plantear las grandes estrategias en plantas de reciclaje, programas de reutilización, educación ambiental, innovación tecnológica y en nuevos modelos de gestión más eficientes.

Finalmente, la secretaria general de la FAMP ha subrayado que pasar del ciclo de "comprar, usar y tirar" al de "reutilizar y reciclar" no es solo una cuestión técnica, sino cultural. "Supone transformar nuestros hábitos, nuestras rutinas y nuestras prioridades. Y ese cambio empieza en lo local, en cada ayuntamiento, en cada servicio público, en cada iniciativa municipal que apuesta por una economía circular", ha asegurado.

De su lado, Camacho ha señalado que Bailén, hace unos años, era una de las ciudades más contaminadas y ahora es una de las menos contaminadas y más limpias medioambientalmente. Una evolución que ha sido posible gracias al aprendizaje y a la cooperación que se mantiene con la FAMP, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén. "Estamos aquí para aprender los unos de los otros y transmitir las buenas prácticas y experiencias como hacemos con esta jornada", ha manifestado.

INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN

Por su parte, la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circula se ha referido al papel de la innovación, las entidades locales, la colaboración público-privada en la gestión y tratamiento de residuos para implementar un modelo económico más sostenible.

Ha expresado el "firme compromiso con la sostenibilidad" que guía las políticas de la Junta y ha hablado de los avances más recientes en economía circular. Entre ellos, la formulación de la Estrategia Andaluza para la Economía Circular, cuyo "objetivo principal es promover un uso eficiente de los recursos y minimizar la generación de residuos".

También ha destacado los 145 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation puestos a disposición de los ayuntamientos para ayudar a separar los biorresiduos, así como otros diez millones para ayudar a adquirir flotas para la recogida. "La Junta de Andalucía promueve el aprovechamiento de biorresiduos, lo que incluye la generación de energía eléctrica a partir de plantas de biogás", ha dicho.

Además, Jiménez ha abogado por una fuerte concienciación ciudadana con campañas que ayuden a difundir e implementar la economía circular y, especialmente, la separación de biorresiduos. "Todos los planes que hagamos desde Europa, España o Andalucía, si no se implican los ciudadanos, no funcionarán", ha apostillado.

CAMPAÑA PILOTO

Por último, la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático ha explicado que, a través de la empresa mixta Resurja y en colaboración con distintos ayuntamientos de la provincia, se ha puesto en marcha una campaña piloto de información y sensibilización sobre la recogida separada de residuos orgánicos, que tendrá como referencia el nuevo contenedor marrón.

Ha detallado que esta iniciativa responde a una obligación legal que afecta a todos los municipios y que debe cumplirse "con la colaboración de toda la ciudadanía". "La Diputación está al lado de los ayuntamientos, acompañándolos y facilitándoles recursos para adaptarse a este nuevo contexto normativo", ha comentado.

El proyecto busca promover la separación en origen de los biorresiduos, facilitar su correcta identificación y fomentar la participación. Al hilo, ha considerado que la recogida separada de biorresiduos es "un reto que requiere cambios en la gestión de residuos, pero también una oportunidad para avanzar hacia un modelo más eficiente, limpio y respetuoso con el entorno".

Asimismo, Uceda ha recordado que la legislación vigente fija como objetivos reciclar al menos el 65 por ciento de los residuos municipales y limitar al diez por ciento el depósito en vertedero en 2035.

El proyecto de implantación de la recogida selectiva de biorresiduos tiene un presupuesto de más de 9,5 millones de euros, de los que siete millones son financiados con los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.