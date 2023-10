Una jornada analiza en Baeza (Jaén) el papel de las mujeres para modernizar las corporaciones locales

BAEZA (JAÉN), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Baeza ha acogido este jueves una jornada de formación en la que se ha analizado la aportación de las mujeres para modernizar las corporaciones locales.

Se trata de un encuentro enmarcado en el Plan de Formación Continua 2023, organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) junto al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) de la Junta.

Bajo el título 'El papel de las mujeres en la administración local, compromiso y excelencia construyendo municipalismo', la jornada ha querido analizar la situación de las mujeres en la administración local andaluza desde el prisma del liderazgo y de la toma de decisiones. Igualmente, se han evaluado los compromisos y retos que se plantean para abordar la brecha de género en la dirección pública profesional.

De este modo, se ha puesto de relieve que desde la FAMP, diputaciones, mancomunidades y ayuntamientos andaluces se está contribuyendo a eliminar desigualdades de género, corrigiendo procedimientos de trabajo e impulsando cambios sociales. Asimismo, se ha valorado la aportación "fundamental" de las mujeres "para cambiar los modelos de gestión y conseguir la modernización de las corporaciones locales".

El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos; la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina Teva; la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer en la provincia, Ángeles Hidalgo, y el alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera, han inaugurado el encuentro. Además, la directora general del IAM, Olga Carrión, ha estado presente a través de un vídeo.

Rodríguez Villalobos ha subrayado que "la FAMP está comprometida" en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y ha asegurado que, aunque se haya avanzado mucho, "queda camino por recorrer para llegar a la igualdad real y plena, también dentro de la administración local".

"Sirva como ejemplo que solo el 30 por ciento de los puestos directivos son ocupados por mujeres", ha dicho. Al hilo, ha abundado que la igualdad entre hombres y mujeres "debe ser un principio transversal en todos los niveles de la administración pública, por lo que la FAMP trabaja en fortalecer las redes de mujeres y promover el liderazgo con el ejemplo".

De igual manera, ha considerado que "es necesario disponer de herramientas de diagnóstico periódico y de acometida de medidas destinadas a eliminar las brechas de género que puedan persistir en las entidades locales" y hacer propuestas de mejora y difusión de buenas prácticas".

"Tarea que procuramos llevar adelante con nuestra formación continua, con nuestros laboratorios de innovación, conformando redes, impulsando observatorios y desarrollando programas europeos", ha afirmado el presidente de la FAMP.

La directora general del Instituto Andaluz de la Mujer se ha dirigido a los participantes a través de un vídeo de bienvenida, en el que ha reconocido la importancia de esta jornada para seguir avanzando en igualdad. Además, ha animado a que las mujeres tengan más presencia en la Administración local y ha apelado a que "es necesario que estén en puestos de directivos y en la toma de decisiones".

"Esta sociedad no avanzará si no lo hacemos todos a la vez porque hay mucho camino por recorrer; de ahí la necesidad de impulsar una sociedad más igualitaria, respetuosa y tolerante", ha apuntado, no sin advertir que "aún quedan brechas de género en muchos sectores económicos, culturales y empresariales" que hay superar.

Carrión ha recalcado que "no se entiende una Andalucía sin el papel que desempeñan las mujeres en el ámbito rural que, gracias a su fortaleza y trabajo a veces no renumerado, son todo un ejemplo e inspiración". Finalmente, ha destacado que desde el IAM se trabaja "para que las niñas en el futuro vivan en una sociedad más igualitaria, justa y real".

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén ha mostrado su satisfacción por la celebración de esta jornada sobre la importancia de la aplicación de políticas de igualdad en la administración local y de que estas sean transversales. Ha resaltado, igualmente, la labor que desarrolla la Administración provincial en esta materia a través de su Plan de Igualdad.

Asimismo, ha valorado cómo las leyes en materia de igualdad han supuesto un importante avance en este ámbito, aunque "no siempre se traducen en la realidad". En este sentido, ha señalado cómo este avance se ha visto reflejado en el incremento de la presencia de la mujer en cargos de responsabilidad municipal y ha subrayado la importancia de seguir trabajando en esta línea porque "aún queda mucho camino por recorrer".

"En las elecciones municipales del 79, el número de concejalas y alcaldesas representaban en toda España el tres y el uno por ciento, respectivamente, mientras que tras las elecciones del pasado mes de mayo, casi el 60 por ciento de las personas que integran las corporaciones locales son concejalas y las mujeres alcaldesas representan el 40 por ciento", ha manifestado.

Junto a ello, Medina ha hecho hincapié en la necesidad de trabajar en políticas feministas desde el municipalismo, porque es "imposible" llevar a cabo "un proyecto municipal justo e igualitario si no se hace desde el feminismo como ese movimiento impulsor de derechos y libertades que ha permitido corregir muchas desigualdades".

EJEMPLO

Finalmente, el alcalde de Baeza ha considerado que "el papel de la mujer en la administración local tiene cada vez más protagonismo, ya que su presencia es cada vez mayor". Ha agregado que los responsables políticos deben "tomar conciencia de esa realidad y favorecer una igualdad real en todos los ámbitos, procurando que accedan a puestos a los que antes no tenían acceso".

"Durante mi toma de contacto en el Ayuntamiento de Baeza con el personal, he podido comprobar la gran formación de las mujeres que conforman esta plantilla, que inciden favorablemente en la gestión municipal y en la atención a los ciudadanos. En la actualidad, hay departamentos que en casi su totalidad están ocupados por mujeres", ha afirmado.

A ello ha sumado que las principales áreas del equipo de gobierno están ocupadas por mujeres, como es el caso de Educación, Hacienda, Formación, Igualdad, Servicios Sociales o Economía. "Los servidores públicos debemos ser los primeros en dar ejemplo de cara a la sociedad, haciendo realidad estas reivindicaciones", ha concluido.