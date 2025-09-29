La Junta y la FAMP se incorporan al Observatorio del Servicio Andaluz de Ayuda a Domicilio

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este lunes en una reunión del Observatorio Andaluz del Servicio de Ayuda a Domicilio, celebrada con el objeto de firmar una adenda que recoge la incorporación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

El Observatorio Andaluz del Servicio de Ayuda a Domicilio surge de las negociaciones del primer Convenio Colectivo Andaluz del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), en el que patronales y sindicatos acordaron crear un espacio de análisis, coordinación e impulso de medidas clave para el desarrollo sostenible y la profesionalización del sector.

Para patronal y sindicatos, la creación de este observatorio "marca un antes y un después" en el sector de los cuidados, estableciendo "un marco de cooperación basado en el entendimiento y en la búsqueda conjunta de soluciones reales". Con esta adenda, que regula la participación de la Junta de Andalucía y la FAMP en el Observatorio, las administraciones públicas quedan representadas en este órgano, reforzando así este espacio de coordinación, tal como ha subrayado la Junta en una nota.

Durante su intervención en el acto, que se ha celebrado en la propia consejería, Loles López ha subrayado la importancia de que los municipios tengan voz a través de la FAMP, dado su papel "imprescindible" como gestores del Servicio de Ayuda a Domicilio. La consejera también ha puesto el acento en el compromiso férreo de la Junta con este servicio, como demuestra el reciente aumento del 3% en el precio/hora de la Ayuda a Domicilio, que acumula un incremento del 28% desde 2019. Se trata de la cuarta subida aplicada en cuatro años para un servicio que ha crecido un 122% y que supone el 47% de la Ayuda a Domicilio en España.

La titular de Inclusión Social ha incidido en la importancia de "seguir trabajando entre todos para reforzar y fortalecer el servicio y garantizar su prestación con los niveles de calidad exigibles en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, y contribuir a garantizar la sostenibilidad del sector y la calidad del empleo que genera en la comunidad autónoma". En este punto, ha destacado que el Servicio de Ayuda a Domicilio Servicio de Ayuda a Domicilio da trabajo en la comunidad autónoma andaluza a más de 40.000 personas, la mayoría de ellas mujeres.

En el acto han estado también presentes la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García; la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez; el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, José-Pelayo Galindo; Antonio Pacheco González, en representación de la Federación de CCOO del Hábitat de Andalucía, y el secretario del Sector Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Servicios Públicos de Andalucía, Antonio Macías. Además, han asistido el presidente de Cecua, Andrés González; el presidente de ASADE, Ignacio Gamboa, y la vicepresidenta de Faecta, María del Mar García Torres.