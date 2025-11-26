Linares (Jaén) acogerá el Congreso 'Innovación local para la Economía de los Cuidados', impulsado por la FAMP

Cartel del congreso - FAMP

JAÉN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Linares (Jaén) acogerá el 2 de diciembre el Congreso 'Innovación local para la Economía de los Cuidados', un encuentro promovido por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en el marco de su proyecto El Laboratorio de los Cuidados.

Este proyecto está financiado con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea. Además, los fondos llegan canalilzados a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. También se cuenta con el apoyo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Desde la FAMP se ha indicado que el congreso supone la culminación del trabajo realizado durante todo el año desde el citado proyecto del Laboratorio de los Cuidados, una iniciativa pionera en Andalucía que ha desarrollado un intenso trabajo de investigación, cocreación y acción con más de 40 entidades locales para avanzar hacia una nueva gobernanza pública de los cuidados.

El encuentro en Linares se llevará a cabo en el Auditorio de El Pósito y contará con la participación de responsables políticos, personal técnico, entidades sociales, profesionales del ámbito de los cuidados, así como de personas expertas en innovación pública y social.

A lo largo de la jornada se presentarán los principales aprendizajes del Laboratorio de los Cuidados, los pilotos desarrollados en municipios andaluces, y se reflexionará sobre el papel que deben jugar los gobiernos locales en el impulso de un nuevo modelo de cuidados, basado en la corresponsabilidad, la equidad y la innovación.

Entre las experiencias que se compartirán destacan los proyectos piloto en corresponsabilidad y sensibilización, salud activa, digitalización del cuidado institucional y herramientas para la inclusión y la garantía alimentaria.

La inauguración institucional contará con la participación de representantes de la Junta de Andalucía, la FAMP, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares. El cierre correrá a cargo de la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, quien leerá un manifiesto en nombre de las entidades locales andaluzas con un decálogo de compromisos para seguir impulsando la Economía de los Cuidados desde lo local.