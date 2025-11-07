Málaga acoge la presentación de Red EDIL, foro para impulsar la ejecución de los Planes Integrados en Andalucía

Málaga acoge el próximo 11 de noviembre la presentación de la Red EDIL Andalucía, un foro que busca impulsar la ejecución de los Planes de Actuación Integrados en Andalucía - FAMP

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en el marco del Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Comité Dusia), tiene previsto celebrar el próximo martes 11 de noviembre en el Museo Ruso, en el edificio de la Tabacalera de Málaga, la jornada de presentación y constitución de la Red EDIL Andalucía. Esta iniciativa nace para fortalecer la gestión de los fondos europeos Feder 2021-2027 y acompañar a las entidades locales andaluzas en la ejecución de sus Planes de Actuación Integrados (PAI).

Así lo ha dado a conocer la FAMP en un comunicado en el que detalla que la Red EDIL Andalucía se concibe como un espacio colaborativo de apoyo técnico y aprendizaje compartido, orientado a reforzar las capacidades locales, mejorar la eficacia en la gestión de los fondos europeos y promover la cooperación entre municipios y diputaciones. Su propósito es generar una comunidad técnica cohesionada y dinámica, capaz de transformar los retos del desarrollo urbano sostenible en oportunidades reales de mejora territorial.

La jornada de presentación y constitución de la Red EDIL Andalucía tiene como objetivo dar a conocer la estructura, los objetivos y el Plan de trabajo de la red, a la vez que compartir experiencias, claves y aprendizajes que inspiren la ejecución de los PAI y consoliden un modelo de desarrollo urbano sostenible, innovador y cooperativo en Andalucía.

Para ello, la jornada se abrirá con la bienvenida por parte de Yolanda Sáez, secretaría general de la FAMP y la presentación del Comité Dusia y la Red EDIL de la mano de José María Bellido, presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, junto con Carlos María Conde, teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Málaga.

A continuación, se debatirán sobre cuáles son los primeros pasos y las claves del éxito en la implementación de los PAI. Para ello se celebrarán mesas redondas de carácter técnico y político en torno a las lecciones aprendidas de las anteriores estrategias DUSI y la importancia del liderazgo político en la ejecución de los PAI.

Con esta jornada, la Red EDIL Andalucía marca el inicio de un recorrido conjunto entre las entidades locales andaluzas y la FAMP, consolidando un modelo de cooperación que promueve el desarrollo urbano sostenible, innovador y cooperativo de Andalucía. Su puesta en marcha representa un paso decisivo para la correcta absorción, por parte de las entidades locales andaluzas, de una inversión de más de 730 millones de fondos Feder.