Más de 120 personas asisten en Linares al congreso 'Innovación local para la economía de los cuidados'

LINARES (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

Más de 120 personas han asistido este martes en Linares (Jaén) al congreso 'Innovación local para la economía de los cuidados', organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

El encuentro, que tiene el apoyo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y del Ayuntamiento linarense, ha supuesto el cierre institucional de un año de trabajo del Laboratorio de los Cuidados.

Se trata de "una iniciativa pionera de innovación pública y colaboración local orientada a transformar las políticas de cuidado en Andalucía". Este proyecto ha sido financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido; la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo; la vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y el director general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Pedro Calbó.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha ejercido de maestra de ceremonias del encuentro, celebrado en El Pósito y en el que Bellido ha señalado que "el cuidado no puede seguir siendo invisible", según ha informado en la federación.

Ha subrayado que la economía de los cuidados "representa ya un diez por ciento del PIB y el 12,5 por ciento del empleo en España, con Andalucía como una de las comunidades líderes del sector".

Bellido también ha hecho balance del proyecto desplegado durante los últimos meses, destacando el impulso de grupos de trabajo temáticos, campañas de sensibilización, alianzas locales y cuatro pilotos reales desarrollados en el territorio andaluz.

La ponencia inaugural ha corrido a cargo de Ana María Porcel, catedrática de Enfermería de la Universidad de Sevilla, bajo el título 'Los cuidados que sostienen la vida: la fuerza de humanizar'. Su intervención ha servido como marco para abordar, desde lo local, los desafíos de una sociedad que envejece, apostando por un enfoque ético, humano y transformador de los cuidados.

MESAS REDONDAS

A continuación, se han celebrado dos mesas redondas con responsables municipales, personal técnico y personas expertas, que han permitido conocer de primera mano distintas iniciativas impulsadas desde el ámbito local.

La primera mesa, centrada en el envejecimiento activo y el papel de los municipios, ha contado con experiencias destacadas como los programas intergeneracionales y de actividad física desarrollados en Cañada Rosal y Huelva.

La segunda mesa ha analizado cómo la innovación y la digitalización pueden aplicarse a la economía de los cuidados, con casos concretos como el piloto de residencia inteligente desarrollado en Archidona y Armilla, el proyecto de atención domiciliaria 'Vivir en casa', impulsado por la Universidad de Málaga, o la plataforma digital para garantía alimentaria y calidad nutricional presentada por Raiga.

Antes del cierre del congreso la alcaldesa de Linares ha leído un manifiesto institucional, que ha recogido un decálogo de principios y líneas de acción para avanzar hacia un modelo de cuidados más justo, innovador y centrado en las personas.

Como gesto simbólico, ha estado presente durante todo el acto la denominada silla naranja del cuidado, protagonista de la campaña digital actualmente en vigor: 'Haz visible lo invisible' para recordar la necesidad de reconocer la labor de quienes cuidan.

"Hoy Linares se sienta en esta silla para reconocer el valor de quienes cuidan, para ponerlas en el centro y asumir el compromiso de construir un modelo de cuidados compartido", ha afirmado Del Olmo.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Francisco José Solano, ha clausurado el congreso, acto tras el cual ha habido una foto de familia con participantes y autoridades.