El presidente de la FAMP valora "la voluntad firme" de la Junta por "la calidad de la educación y el confort de niños"

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este martes "la voluntad firme" del Gobierno regional por "mejorar la calidad de la educación y el confort de los niños en las aulas", al destinar 54 millones de euros directos para los colegios para que "los niños pasen menos calor", de los que Córdoba recibirá 1,7 millones.

Tras una reunión con la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, Bellido ha declarado que "es una medida muy municipalista, porque hasta ahora muchos ayuntamientos teníamos que adelantar esos fondos para poner toldos, para cambiar ventanas y para poner aire acondicionado".

Como regidor ha elogiado que "los 1,7 millones de euros sólo para la capital es una medida que va a permitir actuar en todos y cada uno de los centros educativos de la capital", a lo que ha agregado que se van a coordinar con los directores de los colegios, con la Delegación de Educación de la Junta, "para ayudar", algo que "se va a seguir haciendo desde el Consistorio".

En definitiva, Bellido ha resaltado que es "una magnífica medida para la calidad educacional y para el confort de los niños", así como "una medida municipalista y que, una vez más, demuestra que, si trabajamos juntos --ayuntamientos y Junta de Andalucía-- vamos mejor", ha dicho.