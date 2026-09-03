La alcaldesa de Jerez agradece a Fundación Cajasol su patrocinio al fútbol sala femenino de Guadalcacín

La alcaldesa de Jerez y Antonio Pulido con la camisera del Cajasol Guadalcacín FS Femenino. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha recibido junto al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en el Ayuntamiento a la directiva, cuerpo técnico y jugadoras del Club Deportivo Guadalcacín Fútbol-Sala Femenino (Cajasol Guadalcacín FS Femenino) con motivo de la presentación del patrocinio suscrito entre Cajasol y el club jerezano, y que es "fundamental para la continuidad del proyecto deportivo" de la entidad que preside Francisco Luis Fernández.

La alcaldesa ha felicitado al club "por su trayectoria, por haber abierto puertas al deporte femenino y a su promoción en Jerez, y haber no sólo consolidado el proyecto, sino llevarlo y mantenerlo en lo más alto del fútbol-sala español, en la considerada mejor liga del mundo". "Hay muchos años de trabajo de la directiva, del cuerpo técnico, de las jugadoras y de sus familias, muchos años de sacrificio, de esfuerzo y de compromiso, de creer, en definitiva, cada día en lo que hacen con corazón y mentalidad ganadora", ha añadido.

Además, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, García-Pelayo ha agradecido a las empresas que han apoyado desde el nacimiento del club al proyecto y que lo siguen apoyando en la medida de sus posibilidades.

Debido al crecimiento exponencial del primer equipo, del desarrollo de su estructura de cantera, y de su permanencia en la Primera División, el club necesita el mayor apoyo posible, sobre todo, para los desplazamientos "por lo que agradecemos desde el Gobierno de Jerez el convenio de patrocinio alcanzado entre el club y la Fundación Cajasol, que no sólo facilita el impulso a los objetivos deportivos, sino que viene a garantizar la continuidad de un proyecto de estas dimensiones y que es referencia en la provincia y en Andalucía", ha afirmado.

La alcaldesa ha recordado que en sus partidos como visitante el equipo jugará en nueve comunidades autónomas y también en Ceuta y Melilla. "El primer partido lo empezáis el 5 de septiembre, un día especial, serán 10.965 kilómetros en esta temporada, un esfuerzo físico y económico", ha destacado la alcaldesa.

Por su parte, Antonio Pulido se ha mostrado "encantado de impulsar, animar y colaborar, ayudar a la consolidación de un proyecto a medio-largo plazo, y que el Cajasol Guadalcacín pueda alcanzar metas importantes a nivel nacional e internacional". Igualmente, Pulido ha recordado que "la Fundación Cajasol hace una importantísima apuesta por el deporte femenino, el compromiso que tenemos en distintos patrocinios es de una apuesta especial y clara por colaborar con los equipos femeninos que estáis en primera categoría".

El presidente la entidad, Francisco Luis Fernández, ha destacado que "este patrocinio fortalece los objetivos para seguir manteniéndose en la primera división, para afianzar más aún la estructura de cantera, y para la promoción del deporte femenino desde Guadalcacín, desde Jerez, en la mejor liga de fútbol-sala del mundo".

El CD Guadalcacín FS Femenino compite por tercera temporada consecutiva en la Liga Iberdrola de Primera División Femenina, la máxima categoría nacional, que se inicia este mismo fin de semana y se prolonga hasta finales de mayo de 2027, con 26 jornadas, y en las que el equipo que entrena Andrés Sánchez viajará como visitante en sus desplazamientos a Alcorcón, Ourense, Torcal, Melilla, Alcantarilla, Ceuta, Móstoles, Les Corts, Castro, Poio, Verín, Rodiles, Roldán, Navalcarnero e Intersala Zaragoza.