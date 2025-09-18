El Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil pasará a llamarse Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil

El presidente de Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil, Rafael Miguel Jiménez, formalizan el acuerdo mediante el cual el club andaluz adopta una nueva denominación: Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil, Rafael Miguel Jiménez, han formalizado un acuerdo de colaboración mediante el cual el club andaluz adopta una nueva denominación: Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil.

Según ha informado la Fundación, este acuerdo supone un respaldo firme al deporte andaluz por parte de la Fundación Cajasol, que continúa reforzando su compromiso con la promoción del talento local y el impulso de iniciativas que fomentan valores sociales a través del deporte.

Con este acuerdo, la Fundación Cajasol pone de manifiesto su "apuesta decidida por el deporte como motor de cambio social, una herramienta educativa clave y una vía para combatir desigualdades". En este sentido, se trata de "un apoyo que no sólo responde a criterios deportivos, sino también al convencimiento de que el deporte es un vehículo fundamental para la cohesión y el desarrollo de la sociedad andaluza".

Con esta nueva etapa, el club de Puente Genil refuerza su "estructura y proyección, manteniendo intacta su identidad y valores, y mirando al futuro con más ambición y responsabilidad".