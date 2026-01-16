La Colección Fundación Cajasol acerca a Córdoba las grandes obras del siglo XIX

(Desde Izda.) Pulido, Fernández Y Albás, Durante Un Recorriddo Por La Exposición. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este viernes en su sede de Córdoba la exposición 'Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol', que reúne una destacada selección de piezas pertenecientes a su valiosa colección artística, formada por más de 6.000 obras.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Fundación, Antonio Pulido, acompañado por la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, y el comisario de la muestra, Juan Fernández Lacomba.

Durante su intervención en el acto inaugural, Pulido ha destacado el valor patrimonial de esta selección artística y su vocación de contribuir a la vida cultural y turística de la ciudad, señalando que "se trata de una propuesta extraordinaria con la que queremos contribuir a enriquecer la oferta cultural y turística cordobesa, contenidos de primer nivel que ayudan a prestigiar este importante motor económico de la capital y de la provincia".

Por su parte, Isabel Albás ha agradecido la apuesta cultural de la Fundación Cajasol en la ciudad, afirmando que es todo un referente en este ámbito, mientras que el comisario de la muestra ha explicado el recorrido de la exposición, destacando el valor artístico de estas obras representativas del romanticismo, naturalismo, realismo, orientalismo o costumbrismo.

La exposición ofrece una visión amplia de los principales movimientos estéticos del siglo XIX, como el Romanticismo, el Realismo, el Naturalismo, el Orientalismo o el Costumbrismo, a través de artistas de la escuela sevillana y otras figuras de gran proyección, como Antonio María Esquivel, José Jiménez Aranda, Manuel Cabral Bejarano o el valenciano Joaquín Sorolla, representado con su virtuosa acuarela Clotilde en la ventana.

Además de óleos y acuarelas, el recorrido incorpora estampas litográficas y grabados de autores fundamentales del Romanticismo español, en un recorrido que permite apreciar el auge del retrato, la pintura de historia, la escena costumbrista y el paisaje andaluz durante una etapa brillante del arte nacional.

Uno de los aspectos más destacables de esta propuesta es su compromiso con la accesibilidad. Como parte del proyecto, la exposición incorpora una guía adaptada, pensada para facilitar la comprensión del contenido a personas con dificultades lectoras, discapacidad intelectual, mayores o personas extranjeras. Esta iniciativa refuerza la línea de trabajo de la Fundación que combina acción cultural y acción social, y promueve un acceso real a la cultura para todos.

'Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol' podrá visitarse hasta el próximo 22 de febrero, de lunes a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. Domingos y festivos, cerrado. La entrada es libre hasta completar el aforo.