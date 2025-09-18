Una conferencia y simultánea de Carlos Barrero abren el II Open de Ajedrez Fundación Cajasol

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una conferencia y simultánea del Maestro Internacional (MI) onubense de ajedrez Carlos Barrero abrirán este viernes, a partir de las 16,30 horas, el II Open de Ajedrez Fundación Cajasol, un evento que tendrá lugar el próximo sábado 20 y que se afianza este año tras el éxito de la primera edición.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la cita es en la sede de la Fundación Cajasol en Huelva, donde Barrero, único Maestro Internacional onubense de este deporte, impartirá en primer lugar una conferencia sobre su trayectoria en el ajedrez: sus inicios, quienes le ayudaron, cómo hacía para poder progresar, etc.

Acto seguido, el reconocido y premiado ajedrecista onubense, ganador en varias ocasiones del Campeonato de Andalucía y cuarto en el Campeonato de España Sub 20, ofrecerá una simultánea a la que pueden inscribirse un máximo de 25 jugadores y jugadoras.

La inscripción en la simultánea es gratuita y debe realizarse indicando nombre y edad a través de correo electrónico a direccion@tintontocias.com o por whatsapp al 635179379. Tendrán prioridad las personas menores de 18 años que estén inscritas en el torneo, si bien también podrán participar el resto de personas interesadas sin límite de edad si no se cubren todas las plazas con los menores.

Un día después, el sábado 20 de septiembre, a las 10,00 horas, tendrá lugar el II Open de Ajedrez Fundación Cajasol, un evento que cuenta con la colaboración del periódico digital Tinto Noticias (www.tintonoticias.com), de la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA) y de la Delegación Onubense de Ajedrez (DOA) y al que se espera que participen más de un centenar de ajedrecistas.

El torneo, valedero para Elo FADA, también cuenta con la colaboración del Hotel GrowersGo Boutique de Huelva, que ofrece un descuento especial a todos los inscritos que quieran asistir el viernes a la conferencia y simultánea del Maestro Internacional onubense Carlos Barrero.

El II Open de Ajedrez Fundación Cajasol se desarrollará mediante sistema suizo a siete rondas de 8'+3'' y repartirá hasta 1.200 euros en premios, de los que 400 serán para el ganador absoluto. Además, habrá más de una decena de trofeos y medallas para todos los jugadores y jugadoras menores de ocho años.

Todas las personas interesadas en inscribirse al torneo pueden hacerlo indicando sus datos a través de correo electrónico a direccion@tintonoticias.com o por whatsapp al número 635179379, tal y como se indica en las bases del mismo, que pueden consultarse en el siguiente enlace: https://fadajedrez.com.es/images/2025/PEPELU_2025/Bases_II_O...