Conferencia virtual de Abraham Martínez en ‘Los Lunes son de Bécquer’ de Fundación Cajasol

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fundador y director artístico-musical de Alqvimia-Musicae, Abraham Martínez, habla sobre 'El órgano de Maese Pérez' en 'Los Lunes son de Bécquer' de Fundación Cajasol, una conferencia que se puede disfrutar en el canal de YouTube de la fundación a partir de las 19,00 horas.

Según concreta Cajasol en una nota de prensa, 'Los Lunes son de Bécquer' están dentro del programa previsto en las actividades que se organizan con motivo del 150 aniversario del fallecimiento de Bécquer, organizado por la Fundación Machado. El ciclo se vio interrumpido por la crisis sanitaria del coronavirus (Covid-19) y en estos momentos de desescalada se ha decidido grabar las ponencias de los protagonistas que configuraban esta parte de la programación.

En la charla, el también profesor superior de órgano, dirección, musicología y música sacra habla sobre cómo Fundación Alquimia fue la encargada de restaurar el referido órgano del convento de Santa Inés de Sevilla, que inspiró a Gustavo Adolfo Bécquer su leyenda 'Maese Pérez el organista' tras descubrir casualmente que su origen puede estar en el siglo XVIII.

"El órgano de Bécquer hay quien dice que no es el órgano de Bécquer. Tras estar trabajando con el órgano he llegado a una conclusión: es el que tocaba Maese Pérez el organista", explica al respecto Martínez, que añade que no hay documento o nota histórica que confirme que este protagonista existiera, pero lo que se cuenta en las leyendas de Bécquer "siempre tiene algo de verdad".

"Siempre hay una parte inventada o fantaseada, pero toda leyenda siempre tiene un germen", concluye.