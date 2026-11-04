Convenio de US y Fundación Cajasol para el desmontaje de los retablos de la Capilla de Los Estudiantes de Sevilla

El presidente de Fundación Cajasol y la rectora de la US, tras la firma del convenio para el desmontaje de los retablos de la Capilla de Los Estudiantes - US

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la Fundación Cajasol han firmado un convenio de colaboración por el que esta última apoyará los trabajos de desmontaje y restauración de los retablos de la Virgen de los Remedios y de la Virgen con el Niño, ubicados en la Capilla de los Estudiantes.

La iniciativa se enmarca en las obras de rehabilitación de la Capilla de los Estudiantes, destinadas a corregir los problemas de humedades del inmueble, uno de los bienes patrimoniales más importantes de la Universidad de Sevilla, como informan en sendos comunicados.

Esta actuación permitirá proteger los retablos durante los trabajos y garantizar su conservación hasta su posterior reinstalación. En este sentido, la intervención tiene como objetivo el desmontaje técnico de ambos retablos. Para ello, previamente se llevarán a cabo labores de documentación, análisis de sus características constructivas y evaluación de su estado de conservación.

A continuación, se aplicarán tratamientos de estabilización preventiva y se procederá a identificar y siglar las piezas que deban retirarse. Asimismo, se elaborarán mapas y croquis para registrar su ubicación y facilitar un desmontaje ordenado y secuencial.

Una vez desmontados, los distintos elementos serán embalados y trasladados a un depósito temporal habilitado dentro del recinto universitario, acondicionado para garantizar unas condiciones adecuadas de conservación, seguridad y control ambiental. Allí permanecerán hasta su posterior reinstalación en la capilla.

Durante la firma de convenio, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha agradecido a la Fundación Cajasol su colaboración en la conservación y restauración del patrimonio universitario. Asimismo, ha destacado que este apoyo contribuye a proteger el patrimonio histórico y artístico de la ciudad de Sevilla.

Por su parte, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha destacado que esta colaboración responde al firme compromiso que la entidad mantiene con la conservación y puesta en valor del patrimonio andaluz, una línea de actuación que forma parte de la identidad de la institución desde sus orígenes.

Al respecto, Pulido ha subrayado que apoyar la restauración de los retablos de la Universidad de Sevilla supone contribuir a la protección de un legado histórico y artístico de gran relevancia, favoreciendo además su transmisión a las futuras generaciones y reforzando el vínculo entre cultura, historia y sociedad.