Diputación de Huelva y Cajasol impulsan la recuperación del Colegio Jesuita de Santa Catalina de Trigueros

Visita al antiguo Colegio Jesuita de Santa Catalina, en Trigueros. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

TRIGUEROS (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huelva y la Fundación Cajasol han firmado este lunes un convenio de colaboración para impulsar la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de la provincia, un acuerdo que tendrá su primera actuación en el antiguo Colegio Jesuita de Santa Catalina, en Trigueros.

Según informa la institución provincial en nota de prensa, el presidente de la Diputación, David Toscano, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, han suscrito este acuerdo, que contempla una aportación de hasta 60.000 euros por parte de la Fundación para el desarrollo de proyectos destinados a la conservación del patrimonio cultural onubense.

La primera intervención se llevará a cabo en el antiguo Colegio Jesuita de Santa Catalina, donde se acometerá la sustitución del pavimento del inmueble mediante un nuevo entarimado de material composite, una actuación orientada a mejorar su conservación, funcionalidad y uso como espacio cultural.

El proyecto cuenta con un presupuesto de algo más de 86.500 euros, asumiendo el Ayuntamiento de Trigueros la financiación del importe restante.

Durante el acto, David Toscano ha destacado que "conservar el patrimonio es invertir en el presente y en el futuro de los pueblos", subrayando que la Diputación mantiene entre sus prioridades la colaboración con los municipios para proteger aquellos edificios que forman parte de la identidad de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha puesto de relieve el "significado histórico y cultural" de un edificio que constituye "uno de los conjuntos patrimoniales más singulares del territorio onubense".

"Para nosotros es una gran satisfacción formar parte de un proyecto que une la conservación del patrimonio con el compromiso de acercar la cultura a los ciudadanos. Nuestra colaboración con la Diputación de Huelva responde precisamente a esa manera de entender nuestra labor: la de contribuir a recuperar espacios con historia para darles un nuevo futuro al servicio de la sociedad", ha subrayado.

El alcalde de Trigueros, Vidal Blanco, ha destacado que "se da un paso más en la recuperación de un edificio con una clara vocación cultural y educativa, tal y como fue concebido y como ejercieron los jesuitas".

"Gracias al apoyo de la Fundación Cajasol y de la Diputación de Huelva, seguimos avanzando en la puesta en valor de un espacio llamado a convertirse de nuevo en un referente para la cultura, la educación y la vida de nuestro municipio y de la provincia", ha añadido.

El antiguo Colegio Jesuita de Santa Catalina, fundado en el siglo XVI, fue durante más de doscientos años un destacado centro educativo y cultural, con una notable proyección dentro y fuera de la provincia. Su recuperación "permitirá seguir reforzando su papel como espacio de referencia para la actividad cultural y social de Trigueros y de la provincia".

Con este convenio, la Diputación y la Fundación Cajasol consolidan una nueva línea de colaboración destinada a favorecer la recuperación del patrimonio histórico provincial, impulsando proyectos que contribuyan a preservar el legado cultural de Huelva y acercarlo a la ciudadanía.