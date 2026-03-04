Una exposición de Fundación Cajasol recoge los 50 años de las cuadrillas de hermanos costaleros en Huelva

Inauguración de la exposición '50 años de las cuadrillas de hermanos costaleros en Huelva' en la Sala El Comercial de la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala El Comercial de la Fundación Cajasol en Huelva ha abierto sus puertas este miércoles a la exposición '50 años de las cuadrillas de hermanos costaleros en Huelva', un recorrido fotográfico y documental por ese medio siglo de historia que "cambió para siempre el modo de vivir y entender las procesiones en la capital onubense".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, al acto de inauguración han asistido el comisario de la muestra, Eduardo J. Sugrañes Gómez; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Toni González.

Esta propuesta se enmarca dentro del ciclo 'Tramos de Cuaresma', la programación con la que la Fundación Cajasol acompaña cada año el camino hacia la Semana Santa a través de iniciativas culturales que ponen en valor la riqueza de esta tradición. En esta ocasión, la mirada se dirige a "quienes sostienen, en el sentido más literal de la palabra, el esplendor de los desfiles procesionales".

En 2026 se cumple medio siglo de la creación de las primeras cuadrillas de hermanos costaleros en Huelva, un hito que tuvo su origen en la Semana Santa de 1976 con las salidas de Jesús del Calvario, el Lunes Santo, y del Señor de la Oración en el Huerto, el Jueves Santo. Aquellas primeras cuadrillas constituyeron "un verdadero revulsivo" para unas hermandades que atravesaban un periodo de decadencia y marcaron "un punto de inflexión a partir del cual todas las corporaciones fueron constituyendo sus propios grupos de costaleros".

A lo largo de estas cinco décadas, el mundo del costal ha experimentado "una notable evolución". Nuevos conceptos han ido surgiendo, como las cuadrillas autodenominadas de costaleros aficionados, y "se han producido avances que en aquel momento resultaban impensables", como la participación de la mujer con cuadrilla propia en el paso del Cristo Yacente o la incorporación de cuadrillas mixtas en nuevas salidas procesionales celebradas en las vísperas de la Semana Santa.

Comisariada por Eduardo J. Sugrañes Gómez, que ha presentado el proyecto junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, y con diseño expositivo de Páginas del Sur, la muestra reúne material gráfico procedente de las hermandades del Calvario, la Oración y la Esperanza, así como de los archivos de la familia de Enrique Izquierdo 'El Pío', Enrique Biedma, José Campero Medina, Francisco Minero, Vicente Garrido Torres, Sebastián Recamales Mojarro, José Vázquez, Rodri Fotógrafo / Adolfo Rodríguez y Huelva Información.

El recorrido puede visitarse en la Sala El Comercial de lunes a viernes, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y los sábados, de 11,00 a 14,00 horas. Domingos y festivos permanecerá cerrada. La entrada es libre hasta completar aforo.