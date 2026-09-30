La Fundación Cajasol acoge 'Atizar lumbre interior', la primera muestra de Manolo García en la capital hispalense

El artista Manolo García en la Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol en Sevilla. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este miércoles en Sevilla la exposición 'Atizar lumbre interior', la primera muestra de Manolo García en la capital hispalense. La propuesta ofrece al público un recorrido por el "particular universo creativo del artista" a través de una "destacada selección de sus trabajos recientes".

Según ha precisado la entidad en una nota, el acto de inauguración, celebrado en la Sala Vanguardia de la Fundación Cajasol, ha contado con la presencia de la subdirectora de Actividades de la Fundación Cajasol, Gloria Ruiz, y del propio Manolo García, autor de las obras. La cita ha supuesto la presentación en Sevilla de una faceta artística que acompaña al reconocido cantante desde hace años y que encuentra en la pintura y la escultura "otros cauces para expresar su creatividad".

Durante la inauguración, Ruiz ha destacado 0la oportunidad que supone esta exposición para acercarse a una faceta diferente del artista. "Estamos descubriendo al Manolo García pintor y es un placer tener estas maravillas expuestas en nuestra casa". Además, Ruiz puso en valor la necesidad de "dar espacio y visibilidad a la creación artística", señalando que "el arte necesita salir" y destacando esa "inquietud" de creadores como Manolo García "por expresarse y mostrar su creatividad a través de distintas disciplinas artísticas".

Por su parte, García ha mostrado su agradecimiento por hacer posible esta exposición, asegurando sentirse "profundamente agradecido a la Fundación Cajasol y a todos sus colaboradores". El artista ha querido reivindicar su faceta vinculada a las artes plásticas, precisando que "el que está aquí es el Manolo pintor, no el músico, y este nació antes que el cantante". Asimismo, García ha explicado la importancia que la creación tiene en su forma de entender la vida. "Mi pasión por la vida está en estos cuadros, en mis canciones y en mi mundo interior", ha dicho.

'Atizar lumbre interior' propone un acercamiento a la vertiente plástica de Manolo García, mostrando al visitante "una selección de obras recientes que permiten conocer sus inquietudes, su mirada personal y su manera de trasladar al terreno artístico un imaginario construido a través de diferentes disciplinas". De este modo, pintura y escultura conviven así en una exposición que descubre al público sevillano "otra dimensión de su trayectoria creativa".

En concreto, la exposición podrá visitarse del 30 de septiembre al 28 de octubre en la Sala Vanguardia, en horario de lunes a sábados, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas. Los domingos y festivos la sala permanecerá cerrada.

Además, con motivo de la inauguración de la muestra, Manolo García ofrecerá dos visitas comentadas los días 1 y 2 de octubre, a las 18,00 horas, brindando al público una "oportunidad especial" para recorrer la exposición de la mano de su propio autor y conocer de primera mano el proceso creativo y las historias que acompañan a las piezas expuestas. Las invitaciones estarán disponibles en la taquilla y en la web de la Fundación Cajasol a partir del 30 de septiembre a las 18,00 horas, hasta completar aforo.

Debido a la celebración de estas visitas, la Sala Vanguardia permanecerá cerrada al público general las tardes del jueves 1 y del viernes 2 de octubre, entre las 18,00 y las 19,30 horas, retomando posteriormente su horario habitual de apertura.

Con esta nueva propuesta expositiva, la Fundación Cajasol acerca a Sevilla "diferentes lenguajes y expresiones artísticas, ofreciendo su espacio a creadores de distintas disciplinas y favoreciendo el encuentro directo entre los artistas, sus obras y el público".