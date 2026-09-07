La Fundación Cajasol arranca en septiembre en Huelva la segunda temporada del Club de Lectura Letra Viva

Programación del club de lectura Letra Viva de Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol retoma en septiembre su actividad cultural y lo hace con la primera cita de la segunda temporada del Club de Lectura Letra Viva, coordinado por Estrella Villalba.

Según ha indicado la entidad, la fundación, en colaboración con Librería Saltés, continúa este club de lectura que ya emprendió la pasada temporada en la que se propone una cita mensual en torno a una lectura designada.

La primera cita es el día 21 de septiembre con 'Abel' de Alessandro Baricco, posteriormente, el 13 y 14 de octubre será el turno de 'Majareta' de Juan Manuel Gil; 'La muerte y la primavera' de Mercé Rodoreda será el 16 y 18 de noviembre; y 'Vamos a morir todos de Emily Austin, el 14 y 16 de diciembre.

Todos aquellos que quieren participan en el ciclo de lectura debe inscribirse en confirmacioneshuelva@cajasol.com ya que las plazas son limitadas.